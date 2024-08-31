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Нідерланди поставлять Україні 28 всюдиходів-амфібій

Дмитро Шварц | Сергій Куприков
31 серпня 2024 р.

Нідерландський Корпус морської піхоти вже підготував українських військових до використання Viking Bandvagn S10. На озброєнні Нідерландів перебувають десятки таких всюдиходів, їх вирішили замінити на більш сучасні.

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Броньований всюдихід-амфібія Viking Bandvagn S10 (фото з архіву)
Нідерланди вже підготували українських солдатів до використання Viking Bandvagn S10Фото: Martin Spurny/YAY Images/imago images

Нідерланди поставлять Україні 28 гусеничних броньованих всюдиходів-амфібій Viking Bandvagn S10, про що у суботу, 31 серпня, повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.

"Україна відчайдушно потребує нашої допомоги в боротьбі з російським агресором", - написав він у соцмережі Х. За словами Брекельманса, нідерландський Корпус морської піхоти підготував українських солдатів до використання всюдиходів. Міністр не уточнив, чи прибули перші Viking Bandvagn S10 в Україну і чи планується передача додаткових машин.

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На озброєнні Нідерландів перебувають десятки таких всюдиходів, їх із 2021 року вирішили замінити на більш сучасні.

Нідерланди від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну вже поставили Києву 60 танків Т-72 (разом із Чехією), понад 200 бойових машин піхоти різних типів, близько 100 танків Leopard 1 (разом із Данією та Німеччиною), вісім самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000, два зенітно-ракетні комплекси Patriot, понад 500 дронів, а також ракети, міномети, гвинтівки, кулемети та різні типи боєприпасів.

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