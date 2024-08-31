Нідерланди поставлять Україні 28 всюдиходів-амфібій

Нідерланди поставлять Україні 28 всюдиходів-амфібій31 серпня 2024 р.
Нідерланди поставлять Україні 28 гусеничних броньованих всюдиходів-амфібій Viking Bandvagn S10, про що у суботу, 31 серпня, повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.
"Україна відчайдушно потребує нашої допомоги в боротьбі з російським агресором", - написав він у соцмережі Х. За словами Брекельманса, нідерландський Корпус морської піхоти підготував українських солдатів до використання всюдиходів. Міністр не уточнив, чи прибули перші Viking Bandvagn S10 в Україну і чи планується передача додаткових машин.
Читайте також: Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 над Росією
На озброєнні Нідерландів перебувають десятки таких всюдиходів, їх із 2021 року вирішили замінити на більш сучасні.
Нідерланди від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну вже поставили Києву 60 танків Т-72 (разом із Чехією), понад 200 бойових машин піхоти різних типів, близько 100 танків Leopard 1 (разом із Данією та Німеччиною), вісім самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000, два зенітно-ракетні комплекси Patriot, понад 500 дронів, а також ракети, міномети, гвинтівки, кулемети та різні типи боєприпасів.
Читайте також: США і союзники оголосили про надання Україні додаткових систем ППО