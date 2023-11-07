Гаага передає перші F-16 для навчання пілотів з України

Влада Нідерландів відправляє перші п'ять винищувачів F-16 для тренувального центру в Румунії. Про це у вівторок, 7 листопада, заявила міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен.

"П'ять нідерландських F-16 сьогодні відправляються на авіабазу Фетешті в Румунії. Там незабаром відкриється тренувальний центр F-16 для підготовки пілотів як з країн НАТО, так і з України", - написала вона у соцмережі X.

Як уточнила пресслужба міноборони Нідерландів, загалом до Європейського навчального центру F-16 (EFTC) у Румунії, урочисте відкриття якого планується незабаром, буде відправлено від 12 до 18 винищувачів F-16. Зазначається, що спершу в EFTC курси підвищення кваліфікації пройдуть найняті інструкторів, а потім почнеться підготовка пілотів. При цьому у нідерландському оборонному відомстві окремо наголосили, що передані літаки будуть знаходитися лише в повітряному просторі НАТО.

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Україна очікує на F-16 в першій половині 2024 року

Наразі передати Україні F-16 пообіцяли чотири країни. Так, Нідерланди спрямують на потреби України 42 винищувачі - це всі літаки даного класу, які є на озброєні країни. Втім, ЗСУ отримають не всі з них, так як "невелика частина з них піде для навчання".

Також літаки Україні пообіцяли Данія - 19 одиниць, Норвегія - до 10. Бельгія розпочне постачання з 2025 року, але кількість запланованих до передачі винищувачів поки не розкривалась. За оптимістичним сценарієм, Київ очікує отримати перші з цих літаків у першій половині 2024 року.