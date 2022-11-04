Нідерланди дадуть Києву важку техніку на 120 мільйонів євро

254-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 4 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 3 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події п'ятниці, 4 листопада (час київський).

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Новий прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак може незабаром відвідати Київ. Про це британська посолка в Україні Мелінда Сіммонс розповіла виданню The Guardian.

"Новий прем'єр-міністр ще повинен відвідати Київ для власної прогулянки з президентом України Володимиром Зеленським. Пані посол каже, що вона очікує, що це трапиться скоро", - йдеться у статті.

25 жовтня Сунак провів свою першу міжнародну телефонну розмову з Зеленським. Президент України запросив його до Києва. Згодом посол України у Великобританії Вадим Пристайко повідомив, що візит Сунака до Києва вже готується.

++21:21++

В Україні наклали арешт на все майно президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства, яких підозрюють в роботі на Росію.

Загальна сума арештованих активів становить майже мільярд гривень. В основному це кошти в гривневому еквіваленті, а також транспортні засоби та нерухомість, повідомляє Служба безпеки України.

++20:58++

Cьогодні вдень протиповітряна оборона збила дві крилаті ракети типу "Калібр", якими війська РФ атакували Україну з акваторії Чорного моря. Як повідомляє повітряне командування Збройних сил України "Південь", одну ракету збили над Херсонщиною, іншу - над Миколаївщиною.

++20:34++

До Києва з неанонсованим візитом прибув радник Президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Він провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Серед іншого, Салліван запевнив, що підтримка США залишиться непохитною після проміжних виборів 8 листопада.

++20:15++

Від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, в Україні зареєстровано майже 3,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Загальна кількість внутрішніх переселенців в Україні складає 4,8 мільйона. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Він також розповів на засіданні Кабінету міністрів, що Україна вже отримала від донорів 700 генераторів і очікує на поставку ще 900 найближчим часом.

++19:49++

У російському Санкт-Петербурзі відкрився "ПВК Вагнер-центр", пов'язаний зі структурами наближеного до президента РФ Володимира Путіна бізнесмена Євгена Пригожина. Про це повідомляє російське видання Meduza.

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++19:24++

Протягом п'ятниці російські війська завдали трьох ракетних і п'яти авіаційних ударів, а також здійснили два обстріли української території з реактивних систем залпового вогню. Постраждали населені пункти Львівської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

За даними генерального штабу Збройних сил України, у Кам'янці Запорізької області РФ перемістила особовий склад своїх підрозділів, згорнула блокпости та комендатуру.

Протиповітряна оборона України збила сьогодні два російські дрони іранського виробництва Shahed-136. Авіація завдала чотири удари: під ураження потрапили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ, а також дві позиції російських засобів протиповітряної оборони. Ракетні війська та артилерія вразили пункт управління РФ і п'ять районів зосередження сил і техніки.

++19:03++

Зеленський підтримав петицію про повну заборону творчої діяльності росіян в Україні

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про повну заборону творчої діяльності росіян в Україні.

Фото: The Presidential Office of Ukraine/SvenSimon/picture alliance

У ній просили:

заборонити громадянам РФ в Україні будь-яку діяльність в сфері кінематографії, телебачення, радіомовлення, театру та культури загалом;

заборонити трансляцію на українських каналах будь-яких серіалів чи фільмів за участю росіян чи створених у РФ;

обмежити розповсюдження літературних творів, вистав, художніх робіт росіян на території України.

Зеленський у відповідь зазначив: "Російська культура активно використовується пропагандистською машиною держави-агресора, що здійснює відкриту широкомасштабну військову агресію проти України, злочини проти людяності. І нашими завданнями є розбудова цілісного національного культурного простору, його деколонізація, боротьба з проросійською пропагандою, очищення від російської та радянської спадщини, що закріплює в Україні російські пропагандистські наративи".

Він надіслав петицію прем'єр-міністрові України Денису Шмигалю з проханням опрацювати її та вжити належних заходів реагування.

++18:37++

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн (Marco Buschmann) запропонував своєму

українському колезі Денису Малюсці допомогу зі вступом України до Європейського Союзу. На зустрічі в Києві Бушманн заявив, що Німеччина хоче підтримати Україну в "дотриманні стандартів верховенства права в процесі вступу до ЄС". За його словами, ФРН може допомогти Києву в проведенні необхідних реформ і боротьбі з корупцією.

Ще однією темою розмови двох міністрів було розслідування воєнних злочинів Росії під час війни проти України. Як зазначає німецька інформаційна агенція dpa, судова система ФРН має досвід переслідування воєнних злочинів, скоєних за кордоном.

++18:14++

Нідерланди поставлять Україні танки та інше важке озброєння на 120 мільйонів євро

Нідерланди поставлять Україні танки та іншу важку військову техніку на 120 мільйонів євро, повідомило міністерство оборони країни.

Зокрема, 45 мільйонів євро з цієї суми передбачені на танки Т-72. Нідерланди разом із США та Чехією нададуть Україні 90 модернізованих та відремонтованих танків. Перша партія має бути доставлена в Україну вже в грудні.

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, що в грудні очікується прибуття перших 26 танків.

++17:44++

США оголосили про нову військову допомогу Україні на ще 400 мільйонів доларів

Міністерство оборони США оголосило про 400 мільйонів доларів додаткової військової допомоги Україні.

США оплатять ремонт зенітно-ракетних комплексів Hawk Фото: Egon Steiner/dpa/picture-alliance

З цих коштів США оплатять ремонт 45 танків Т-72 з Чехії та зенітно-ракетних комплексів Hawk. Також передбачається укладення контрактів на 1100 безпілотників Phoenix Ghost. Водночас зброя буде закуплена через довгострокові контракти, а не передаватиметься з американських запасів, тому не буде готова до негайної передачі Україні.

Крім того, в Пентагоні оголосили про створення штаб-квартири з безпекової допомоги Україні в Німеччині. З неї контролюватимуть всі передачі зброї та підготовку українських військових, повідомляє Associated Press. Як заявили в міноборони США, новий командний пункт, який називається Група сприяння безпеці Україні, "сигналізує про більш постійну, довгострокову програму продовження допомоги Києву в його боротьбі з Росією".

++17:38++

Мер Києва Віталій Кличко показав міністрові юстиції Німеччини Марко Бушманну (Marco Buschmann) наслідки російських обстрілів у центрі української столиці.

"Говорили про допомогу Україні - фінансову, військову та гуманітарну. А також, зокрема, про допомогу європейських партнерів у відновленні та захисті об'єктів критичної інфраструктури України. Марко Бушманн запевнив, що Німеччина - на боці України. І продовжить всебічну підтримку нашої держави в боротьбі за свободу та незалежність", - написав Кличко у Telegram.

++17:17++

Майже половина об'єктів по всій Україні підключені до тепла, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. Найбільше об'єктів підключені в Житомирській, Закарпатській та Харківській областях. У Києві наразі опалюється 78 відсотків будівель.

"У підземних газосховищах достатньо ресурсу. Накопичено 14,5 мільярда кубів газу. Враховуючи очікувані зарубіжні поставки, цих обсягів вистачить, аби пройти опалювальний сезон", - запевнив Шмигаль.

++16:52++

Через низький моральний дух особового складу армії РФ і небажання воювати, російські війська, ймовірно, почали розгортати "загороджувальні загони" або "блокувальні підрозділи", заявила військова розвідка міністерства оборони Великобританії. За її даними, ці підрозділи погрожують розстрілювати власних солдатів, які відступають, щоби примусити їх до наступу.

У своєму щоденному огляді розвідники пишуть, що російські генерали, ймовірно, хочуть, щоб командири застосовували зброю проти дезертирів. Така тактика, на їхню думку, свідчить про низький моральний дух і недисциплінованість у російських військах.

++16:26++

Львів повертатиме половину вартості генераторів, які купуватимуть мешканці багатоповерхівок. Про це заявив мер міста Андрій Садовий.

"Ми хочемо, аби до критичних ситуацій були готові всі. Розуміємо, що для багатьох будинків придбати генератор є складно. Допоможемо. Прийняли окрему програму відшкодування їхньої вартості", - написав він у Facebook.

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), управляючі компанії, виконавці житлових послуг будинків, а також житлово-будівельні кооперативи Львова зможуть отримати від районної адміністрації міста 50 відсотків від ціни генератора, але не більше 30 тисяч гривень. Вимоги до електрогенератора - його номінальна потужність має бути від трьох кіловат.

++15:57++

G7 створює "координаційний механізм" для відновлення інфраструктури України

Міністри закордонних справ Великої сімки домовились на зустрічі в Німеччині створити "координаційний механізм" для відновлення інфраструктури України, пошкодженої російськими ударами. Про це йдеться в їхній заяві за підсумками дводенної зустрічі.

Наслідки удару РФ по енергетичному об'єкту в Харкові у вересні Фото: Kostiantyn Liberov/AP Photo/picture alliance

"Сьогодні ми створюємо координаційний механізм G7, щоб допомогти Україні відремонтувати, відновити і захистити її критично важливу енергетичну та водну інфраструктуру", - цитує комюніке агентство AFP.

Також міністри заявили, що будь-яке використання хімічної, біологічної або ядерної зброї Росією матиме "серйозні наслідки". "Безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною", - йдеться в заяві.

Крім того, вони домовились завершити запровадження "стелі" цін на російську нафту, яка постачається морським транспортом, протягом "найближчих тижнів". Міністри також закликали нафтовидобувні країни збільшити видобуток, пише агенція Reuters.

++15:33++

Президент РФ Володимир Путін заявив, що замість 300 тисяч Росія мобілізувала вже 318 тисяч людей, бо "йдуть добровольці, і їхня кількість не скорочується". За його словами, 49 тисяч із них уже "виконують бойові завдання".

Крім того, сьогодні Путін підписав закон, який дозволяє призивати людей з незнятою чи непогашеною судимістю за низку тяжких злочинів.

++15:12++

США сьогодні оголосять нову військову допомогу Україні - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував нову військову допомогу від США. "Я думаю, сьогодні ми з вами почуємо, як Америка прокинеться проголошенням нового чергового пакету допомоги Україні. Це буде за підписом президента США Джо Байдена. І там ми почуємо приємні новини. Я їх вже знаю, але почекаємо офіційних оголошень", - сказав він на брифінгу.

Міністр також переконаний, що після проміжних виборів у США 8 листопада двопартійна підтримка України у Конгресі збережеться. На його думку, заяви, які лунають щодо послаблення допомоги Україні після виборів, є просто передвиборною риторикою.

У свою чергу, говорячи про країни, які лишаються "нейтральними" щодо війни Росії проти України, Резніков зазначив, що наприклад боєприпаси до зенітних самохідних установок Gepard є не тільки у Швейцарії, яка відмовила в їхньому реекспорті до України, але й у Бразилії.

++14:54++

"Укрпошта" погасила марку "Кримський міст" на "мосту Кличка"

Компанія "Укрпошта" погасила нову марку "Кримський міст на біс!" у "символічній локації" - на велопішохідному мосту над Володимирським узвозом, який в народі називають "мостом Кличка" (мера Києва Віталія Кличка. - Ред.).

"Тому самому, який у жовтні став ціллю ворога й зазнав ракетної атаки, але залишився неушкодженим", - пояснили в "Укрпошті".

Марки випустили тиражем 2,1 мільйона або 300 тисяч маркових аркушів. Одна людина зможе купити до 10 аркушів. Номінальна вартість - 18 гривень. 80 тисяч з них розкупили за передзамовленням.

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++14.36++

Російські окупанти в непідконтрольному Києву Скадовську публічно стратили жінку за твердження "Скадовськ - це Україна", повідомляє британське видання Financial Times із посиланням на сестру загиблої та свідків трагедії. За словами сестри, 15 жовтня їй зателефонувала жінка та повідомила, що колаборанти з місцевої поліції спочатку викрали її родичку Тетяну М. з подвір'я будинку, а згодом публічно повісили на вулиці. "Вона мені сказала, що Таню повісили. Їй щось вилили в рот, а потім повісили перед будівлею суду", - розповіла жінка виданню. Сестра загиблої намагалася зв'язатися з місцевим моргом, щоб підтвердити смерть жінки. Працівник установи спочатку відмовився говорити з нею, а згодом надіслав свідоцтво про смерть, в якому причиною загибелі вказали "механічну асфіксію". Як пише FT, з окупацією міста загибла жінка неодноразово вступала в конфлікт з російськими військовими та відвідувала протести на підтримку України. Зокрема напередодні вбивства під час сварки з місцевими правоохоронцями через їх співпрацю з російськими силами вона вигукувала, що "Скадовськ - це Україна!"

++14.25++

Влада Тернополя дозволила громадському транспорту працювати під час повітряної тривоги, повідомив мер міста Сергій Надал в інтерв'ю "Українським новинам". "Ми дали можливість транспорту працювати під час ракетної небезпеки. У будь-якому випадку автобус має доїхати до найближчого укриття чи зупинки, відкрити двері і дати можливість вийти всім бажаючим. Якщо люди не хочуть зупинятися і бажають їхати, водій має право продовжити рух транспорту, але на свій ризик", - пояснив рішення мер. Надал додав, що у випадку, якщо влада матиме інформацію про масований обстріл, як це було два тижні тому, міська влада буде інформувати про негайну зупинку транспорту.

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++14.21++

Президент РФ Володимир Путін анонсував спрощення процедур з відновлення документів для біженців з України. "Ми зараз ухвалюємо рішення, яке дасть змогу отримувати ці документи у спрощеному порядку. Будемо вдосконалювати ці інструменти. Обов'язково будемо над цим працювати", - сказав Путін, повідомляє "Інтерфакс".

++14.15++

Через планові й аварійні відключення електроенергії в Київській області можуть спостерігатися перебої з водопостачанням, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. "Майте вдома запаси питної та технічної води", - закликав він у Telegram.

++14.11++

Резніков: РФ потенційно готова до чергового "акту доброї волі" в районі Херсона

Потенційно росіяни готові до чергового "акту доброї волі" у районі Херсона, вважає міністр оборони України Олексій Резніков.

Міністр оборони України Олексій Резніков Фото: Johan Nilsson/TT /picture alliance

Він нагадав про "звичку" російських окупантів до "актів доброї волі", коли вони звільнили територію Київської області, потім - Сумської та Чернігівської та острів Зміїний. "Я гадаю, що потенційно вони готові до чергового "акту доброї волі" щодо лівого берега Дніпра, якраз у районі міста Херсона, Херсонської області. Але для цього їм доведеться втратити певний свій потенціал завдяки відповідним діям наших Збройних сил", - сказав Резніков у медіацентрі "Україна" в Одесі у п'ятницю.

Міністр додав, що погода сповільнює рух українських військ херсонським напрямом. "Коли дощовий режим вмикають небеса, ми від цього теж залежимо. Аграрний регіон Херсонщини має багато іригаційних систем, каналів, які вороги використовують як штучні траншеї, тому це трохи сповільнює рух наших військ", - пояснив Резніков.

Резніков анонсував отримання систем ППО від партнерів

++14.00++

Україна отримає від партнерів системи Hawk, NASAMS, Crotale, а також системи боротьби з безпілотними літальними апаратами та БПЛА, які необхідні Україні для розвідки та наведення артилерії, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, партнери України почули і "дуже добре зрозуміли" пріоритетні потреби Києва. "Сьогодні вони теж налаштовані насамперед на посилення саме захисту нашого неба. Це і нові системи Hawk 23. Ви знаєте, що німецькі IRIS почали працювати (ФРН передала Україні поки одну систему IRIS-T. - Ред.). NASAMS вже в дорозі з відповідно підготовленими нашими екіпажами. Також ми отримуємо систему Crotale від французьких партнерів. Наразі ми доопрацьовуємо деякі інші системи від інших країн-партнерів", - сказав Резніков у Медіацентрі "Україна" в Одесі у п'ятницю.

++13.44++

Президент РФ Володимир Путін заявив про необхідність вивезення жителів Херсона із зони бойових дій. "Зараз, звичайно, тих, хто проживає в Херсоні, потрібно прибрати із зони найнебезпечніших дій", - сказав Путін, цитує "Інтерфакс".

++13.30++

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак провів телефонну розмову з польським колегою Матеушем Моравецьким щодо ситуації в Білорусі та зміцнення безпеки східного флангу НАТО. Прем'єри погодилися з необхідністю продовжувати посилати Росії потужний сигнал про те, що "залякування не спрацює", повідомила канцелярія британського прем'єра. "В рамках зусиль зі стримування на східному фланзі, Великобританія збільшує можливості своїх сил і активізувала діяльність Об'єднаних експедиційних сил в Балтійському регіоні", - йдеться у заяві канцелярії британського прем'єра. Крім того, Сунак висловив сподівання на поглиблення міцних зв'язків у сфері оборони та безпеки між Великобританією та Польщею, що, на його думку, піде на користь безпеці обох країн та Європи в цілому.

++13.00++

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн (Marco Buschmann) прибув із візитом до Києва, повідомило у п'ятницю міністерство юстиції ФРН. "Ми твердо стоїмо на боці України", - йдеться у повідомленні відомства у Twitter. У ньому зазначається, що Німеччина надає Україні фінансову, військову та гуманітарну підтримку і продовжуватиме це робити. "Ми не відмовимося від свободи та справедливості!" - зазначили у німецькому мін'юсті.

++12.30++

Міністри закордонних справ країн Великої сімки під час зустрічі у німецькому Мюнстері погодилися щодо необхідності створення координаційного механізму для допомоги Україні у ремонті, відновленні та захисті її критичної енергетичної та водної інфраструктури. Про це у п'ятницю повідомляє агентство Reuters з посиланням на неназваного високопоставленого американського дипломата. "Це те, що буде в центрі уваги цієї групи в найближчі дні і тижні", - зауважив посадовець.

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Розширення можливості отримати відстрочку від мобілізації

++12.00++

Верховна Рада розширила перелік умов, за яких військовозобов'язані працівники державних установ та підприємств можуть отримувати відстрочку від призову під час мобілізації шляхом їх бронювання. За ухвалення відповідного законопроєкту в цілому проголосували 290 депутатів, повідомляють "Українські новини".

Згідно з документом, бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання цих завдань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період, у разі, коли це необхідно для виконання зазначених заходів;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

++11.35++

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина провела зустріч із групою послів - постійних представників держав-членів при НАТО, які прибули з візитом в Україну. "Сторони обговорили першочергові потреби України та заявку України на членство в НАТО. Особливу увагу учасники зустрічі приділили плануванню допомоги Україні, зокрема через комплексний пакет допомоги Україні, а також його фінансуванню через Трастовий фонд НАТО", - йдеться в повідомленні пресслужби віцепрем'єрки за результатами зустрічі. Стефанішина наголосила, що політика стратегічної невизначеності щодо Росії себе вичерпала, а членство України в НАТО сприятиме стримуванню агресора від війни в майбутньому.

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++11.10++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) звернувся до Китаю з проханням використати свій вплив на Росію для припинення війни в Україні. Уряди в Пекіні і Берліні згодні з тим, що погрози з боку Росії щодо використання ядерної зброї є неприйнятними, заявив Шольц під час зустрічі з главою уряду Лі Кецяном у Пекіні у п'ятницю. Застосовуванням цієї зброї Росія перетнула б червону лінію, яку спільно окреслили держави світу, вважає канцлер. Шольц також назвав Китай "великою країною", яка несе відповідальність за мир у світі, інформує dpa.

++10.34++

Російські окупанти вночі завдали удару ракетами С-300 по населених пунктах Запорізького району, пошкоджено газову трубу на відкритій території, постраждалих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Старух.

Підготовка заходів підтримки вітчизняної промисловості

++10.30++

Парламентський комітет з питань фінансів, податків і митної діяльності спільно з урядом за результатами двох тижнів нарад із представниками бізнесу розробляє пакет заходів, спрямованих на підтримку вітчизняної промисловості у воєнний час. "Завершуємо консультації і наступного тижня представимо законопроєкт громадськості. Зволікати з прийняттям не будемо", - написав голова комітету Данило Гетманцев у Telegram в п'ятницю. За його словами, до пакета, зокрема, ввійдуть звільнення від імпортного ПДВ обладнання, що постачається для власних потреб, без права перепродажу, зокрема, електрогенераторів та звільнення від сплати екологічного податку та окремих місцевих податків ключовими галузями промисловості.

++10.00++

Президент Індонезії Джоко Відодо, який 15-16 листопада прийматиме саміт Великої двадцятки, заявив, що не знає, чи збирається прибути на захід президент РФ Володимир Путін. "Він хотів взяти участь, але на даний момент не зміг вирішити (щодо своєї участі у саміті G20. - Ред.)", - сказав Відодо у п'ятницю в інтерв'ю місцевій газеті Kompas, цитує AFP. Він нагадав, що у серпні Путін прийняв запрошення взяти участь у саміті. Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що не братиму участі у саміті, якщо на ньому буде присутній Путін.

++09.30++

У Бучанському районі Київської області підрозділами ДСНС виконуються роботи з виявлення і знищення вибухонебезпечних предметів, через що в деяких громадах можна чути звуки вибухів, попередили у Київській обласній військовій адміністрації.

++09.20++

Російські окупанти в ніч на п'ятницю обстріляли Миколаїв ракетами С-300, є руйнування, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. "Уночі 3 листопада близько 23:30 ворог обстріляв один із районів Миколаєва ракетами типу С-300", - написав він у Telegram. За його словами, в результаті зруйновано складське приміщення, пошкоджено адміністративну будівлю і автомобілі. Також через ракетний удар виникла пожежа ще одного складського приміщення, яку рятувальники оперативно ліквідували. Попередньо без жертв і потерпілих. Також Кім повідомив про низку обстрілів інших населених пунктів Миколаївщини, під час яких також обійшлося без жертв.

++08.55++

У Донецькій області протягом 3 листопада російські війська вбили 8 цивільних осіб, ще 14 поранено, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. "За 3 листопада росіяни вбили 8 цивільних у Донецькій області: 5 у Бахмуті, 1 у Покровську, 1 у Нелипівці та 1 у Красногорівці. Ще 14 осіб в області за добу отримали поранення", - написав він у Telegram у п'ятницю зранку. Крім того, правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, убитого росіянами під час окупації у Кримках.

++08.35++

Сили ППО збили над Львівщиною запущений російськими військами іранський дрон-камікадзе типу Shahed 136, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

++08.20++

Російська армія має серйозні проблеми з постачанням важкої військової техніки, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW). При цьому експерти посилаються на дані військової розвідки Великобританії, яка повідомила напередодні, що росіяни в середині жовтня втрачали понад 40 одиниць бронетехніки на добу і навіть були змушені вести перемовини з режимом Лукашенка про постачання 100 танків і бронетехніки з Білорусі. За даними Генштабу української армії, росіяни почали використовувати резервну військову техніку, яка не пройшла необхідного техобслуговування, вказують аналітики ISW.

Також аналітики вказують, що керівництво військ РФ нерозумно використовує мобілізованих, спішно відправляючи їх на передову без належної підготовки. Як приклад наводяться операції російських військ у районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара, де було здійснено спроби наступу за участю мобілізованих, але успіхи цих операцій були малозначними, а втрати під час них, як стверджує ЗСУ, тільки на одному напрямку сягнули 300 осіб протягом доби. ISW зазначає, що не бачить жодного пояснення такому поспіху, а подібна тактика навряд чи допоможе повернути військам РФ ініціативу на полі бою.

Окрім того, в ISW вважають, що попри виведення Росією частини підрозділів із Херсонської області, немає жодних ознак того, що окупаційні війська мають намір найближчим часом відступити з Херсона. Всупереч заявам представників окупаційної "адміністрації", війська РФ будують оборонні позиції на лівому березі Дніпра і перекидають у регіон мобілізованих - це може вказувати на наміри вести бої на вулицях міста, зазначають експерти.

450 тисяч домівок киян без світла

++08.08++

На ранок п'ятниці без електропостачання у Києві залишаються 450 тисяч помешкань киян, що у півтора рази більше, ніж в попередні дні, повідомив мер столиці Віталій Кличко. "Стабілізаційні вимкнення відбуваються через перенавантаженням центрального вузла енергосистеми країни", - пояснив він, закликавши киян максимально економити електроенергію через складну ситуацію.

++07.54++

Українська протиповітряна оборона збила 8 безпілотників типу Shahed 136 у ніч на п'ятницю на Дніпропетровщині, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "Наша ППО круто спрацювала цієї ночі. Приземлила 8 ворожих "Шахедів". Усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування "Схід" знищили у Нікопольському районі", - написав він у Telegram. Також Резніченко зазначив, що росіяни тероризували район іншою зброєю, проте постраждалих немає.

Окупанти продовжують фільтраційні заходи - Генштаб ЗСУ

++07.45++

Російські окупанти викрали близько 30 цивільних внаслідок заходів фільтрації в Пісках на Луганщині, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. За його даними, подібні заходи проводять в населених пунктах вздовж автошляху Олешки - Нова Каховка Херсонської області. Крім того, у Генштабі відзначили посилений рух вантажних та легкових автомобілів з награбованим майном дорогами Херсонщини. "Значні пограбування відбуваються у Бериславі та прилеглих населених пунктах. Зокрема, з підприємств обслуговування електромереж вивозиться майно та ремонтна база", - йдеться у зведенні. Там також зазначається, що в Тополівці російські окупанти використовують в якості "живого щита" місцеву школу та дитячий садок, де розмістилось до трьохсот російських солдатів з технікою. Загалом Росія за добу завдала чотири ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснила понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Водночас Збройні сили України відбили атаки росіян в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар'їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.

++07.25++

Чотири нові експерти МАГАТЕ прибули 3 листопада на Запорізьку АЕС, щоб змінити своїх колег на станції, повідомив у четвер гендиректор цього агентства Рафаель Гроссі. "Нова група з чотирьох експертів МАГАТЕ прибула сьогодні на Запорізьку АЕС, щоб змінити чотирьох експертів, які перебували на об'єкті впродовж останніх чотирьох тижнів", - ідеться в повідомленні організації. Гроссі наголосив, що "це була друга ротація експертів агентства", відколи він 1 вересня відвідав АЕС. "Завдяки підтримці всіх зацікавлених сторін кілька годин тому нам вдалося успішно здійснити ротацію персоналу на Запорізькій АЕС. Їх присутність означає, що світ знає, що відбувається на цій великій атомній електростанції, розташованій у центрі зони бойових дій", - зазначив генеральний директор МАГАТЕ.

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++07.15++

Країни Великої сімки (G7) домовилися запровадити єдину "стелю цін" на російську нафту замість варіантів, які давали можливість ставити їй "плаваючу" ціну, пише агентство Reuters. За словами неназваного джерела агентства, "цінова стеля стане єдиною і буде регулярно переглядатися" - це має підвищити стабільність ринку і знизити навантаження на його учасників.