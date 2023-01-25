Нідерланди можуть викупити у ФРН 18 танків Leopard для ЗСУ

Нідерланди розглядають можливість передачі Україні 18 танків Leopard 2. Для цього вони готові викупити орендовані у Німеччині бойові машини. Новини дня

Війна Росії проти України - новини cереди, 25 січня (час київський).

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Міністерство закордонних справ Великобританії у вівторок, 24 січня, підтвердило загибель на сході України двох британських волонтерів, 28-річного Кріса Перрі та 48-річного Ендрю Бегшоу, зниклих безвісти 6 січня. Востаннє їх бачили в районі Соледара в розпал важких боїв за місто.

Як повідомили родичі загиблих, чоловіків було вбито під час спроби евакуації із Соледара жінки літнього віку: у їхню машину влучив артилерійський снаряд.

11 січня про виявлення тіла одного з волонтерів заявив глава ПВК Вагнера Євген Пригожин.

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Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт 8271, який передбачає посилення відповідальності для військовослужбовців. Документ посилює кримінальну відповідальність військовослужбовців за вживання наркотиків та алкоголю, а також за невиконання наказів керівництва. Зокрема, забороняється пом'якшувати покарання чи давати умовні строки для військових, засуджених за окремі види злочинів: непокора, невиконання наказу, погрози чи насильство щодо начальника, дезертирство.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше підтримав цей закон. "Армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини в законодавстві не забезпечують її дотримання, а "відмовники" можуть сплатити штраф, розмір якого становить до десяти відсотків бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо", - зазначав він 19 грудня.

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РФ за добу завдала 4 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснила понад 100 обстрілів із РСЗВ, інформує генштаб ЗСУ. Зокрема, у Херсоні обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку. Триває наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському, Запорізькому та Херсонському - Росія обороняється.

Нідерланди можуть викупити у ФРН 18 танків Leopard для ЗСУ

++07.00++

Нідерланди розглядають можливість передачі Україні 18 танків Leopard 2. Для цього вони готові викупити орендовані у Німеччині бойові машини. Про це у вівторок, 24 січня, заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Ми орендували їх, а це означає, що ми можемо купити їх, а це означає, що ми можемо подарувати їх", - сказав Рютте. Водночас він зазначив, що відповідного рішення поки що немає, а розглянути його реалізацію Нідерланди готові у складі ширшої коаліції - наприклад, із Фінляндією та Португалією.

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