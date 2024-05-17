Нічну атаку в РФ і у Криму здійснили СБУ та ГУР - джерело

За даними джерела DW, за дроновими ударами по НПЗ в Краснодарському краї РФ, порту в Новоросійську та Севастопольській бухті стоять ГУР МО та СБУ.

За атакою у ніч на п’ятницю, 17 травня, на низку військово-логістичних об’єктів, розташованих в окупованому Криму та на російському узбережжі Чорного моря стоять Служба безпеки України та Головне управління розвідки міністерства оборони України, повідомило джерело DW.

Зокрема, СБУ та ГУР спільно завдали удару по Севастопольській бухті. Раніше так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявляв, що уламки збитих дронів пошкодили підстанцію, що призвело до часткового знеструмлення міста.

"У Севастопольській бухті всю ніч було фаєр-шоу. Прилетіло також по електропідстанції "Севастопольська", що призвело до відключень електроенергії", - підтвердило джерело DW.

Водночас представники ГУР МО реалізували нічний удар по морському порту Новоросійська, а співробітники СБУ - по Туапсинському НПЗ, розповів співрозмовник. У морському порту Новоросійська вибухи сталися в районі нафтового терміналу та на залізничній станції. Водночас Туапсинський НПЗ став об’єктом атаки вже вдруге - після чергових вибухів ремонтувати потужності росіянам доведеться повторно, каже джерело DW.

"Сьогоднішня спецоперація довела, що росіяни не здатні захистити свої основні морські бази в Севастополі та Новоросійську. Все, що їм залишається, - ховати військові кораблі у глибині портів за цивільними суднами. Про домінування Чорноморського флоту РФ росіяни можуть забути”, - зазначив співрозмовник.

В міноборони РФ заявили, що збили 102 дрони

В ніч проти 17 травня дронового удару зазнали кілька регіонів РФ і окупований Крим. Міноборони Росії зранку заявило про знищення чи перехоплення 102 дронів, з яких 51 нібито збили над територією Криму, 44 - над територією Краснодарського краю РФ, шість - над Бєлгородщиною, один - над Курською областю.

У Туапсинському районі Краснодарського краю сталося займання на території нафтопереробного заводу. Губернатор Краснодарського краю Володимир Кондратьєв заявив про нібито "безуспішну" спробу атакувати Новоросійськ, але, за даними Telegram-каналу ASTRA, свідки нарахували щонайменше 33 дрони та понад 35 вибухів там.

У Криму основний удар прийшовся на окупований Севастополь. Представник окупаційної влади Развожаєв заявивв, що російські сили нібито знищили "десятки БпЛА та більше п'яти безекіпажних катерів". Підстанцію, за його твердженням, пошкодили уламки збитих дронів.

Читайте також: Історичний рекорд дальності: дрон СБУ атакував НПЗ у Башкирії