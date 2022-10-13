Нічний удар по Миколаєву: один загиблий

232-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 13 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 12 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 13 жовтня (час київський).

++11:26++

До України надійшли 1,3 мільярда доларів додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми та підтримку економіки", - написав Шмигаль у Telegram. За його словами, загалом МВФ надав Україні 2,7 мільярда доларів із початку повномасштабної війни. Також прем'єр анонсував підготовку до нової програми з МВФ, яка має запрацювати наступного року.

++11:06++

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування безвізового режиму з Білоруссю. Повідомлення розміщено на офіційному сайті президента. Автор звернення пропонує скасувати безвіз із Білоруссю через ворожі дії її режиму. Петицію зареєстровали 4 липня і вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. "Білорусь пасивно бере участь у нападі на Україну, що дозволяє робити все, що шкодить нашій країні", - йдеться у петиції. Зеленський у відповідь наголосив, що наразі прикордонні пункти пропуску з Білоруссю закриті, крім одного на Волині, через який можуть повертатися українці. Питання скасування безвізового режиму Зеленський запропонував розглянути кабміну.

++10:55++

Російські війська, ймовірно, намагаються закріпитися на новій лінії фронту на захід від села Милове Херсонської області після того, як у жовтні були змушені відступити на 20 кілометрів на півночі області. Про це інформує у Twitter міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки. На цій лінії тривають запеклі бої, особливо на західному напрямку, де внаслідок наступу ЗСУ російський фланг більше не захищений річкою Інгулець, йдеться у повідомленні. Окрім того останніми днями російська окупаційна влада, вочевидь, віддала наказ про підготовку до евакуації частини цивільного населення з Херсона. Вірогідно, РФ очікує поширення бойових дій на саме місто Херсон, йдеться у повідомленні.

++10:06++

Під завалами рятувальної човникової станції у Миколаєві, куди влучила ракета С-300, рятувальники виявили тіло чоловіка, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. "Під завалами рятувальної човникової станції знайдено чоловіка. На жаль, він помер", - написав він у телеграм-каналі. Раніше мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що російські війська ракетою С-300 влучили в рятувальну човникову станцію в Миколаєві, будівлю зруйновано.

++09:31++

Унаслідок нічного обстрілу Нікополя отримав поранення 59-річний чоловік, він перебуває у лікарні у тяжкому стані, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "У місті понівечено понад 30 багатоповерхових і приватних будинків, газопроводи та лінії електропередач. Понад 2000 сімей залишилися без світла" – написав Резніченко у Telegram. За його словами, російські снаряди прилетіли й у лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, на ринок, фабрику та пошту.

++08:50++

З-під завалів багатоповерхового будинку, обстріляного в ніч на четвер, у Миколаєві дістали 11-річну дитину, пошуки 7 людей ще тривають, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. "Уночі місто Миколаїв зазнало масованого обстрілу ракетами типу С300. Є влучення в п'ятиповерхівку. З-під завалів дістали 11-річного хлопчика", - написав Кім у Telegram..

++08:20++

Протягом минулої доби війська РФ завдали по Україні 3 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснили 104 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали об’єкти та мирні громадяни більш ніж 40 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України. "Ворог бив, зокрема, в райони Миколаєва, Вінниці, Черкас, Черняхова, Білогорівки, Спірного, Павлівки, Мирного та Давидового Броду. Для цього використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та безпілотні літальні апарати іранського виробництва", - зазначається у повідомленні. За цими даними, українські військові відбили атаки в районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут і Мар'їнка. Українська авіація протягом минулої доби завдала 32 удари. "Підтверджено ураження більш як 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника", йдеться у повідомленні. Також зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони збили 4 російських вертольоти та 26 БпЛА.

++08:00++

Російські сили, ймовірно, відправили в окуповані райони України військових, пов'язаних з Корпусом вартових Ісламської революції, для навчання армії РФ використанню безпілотників Shahed-136. Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW). За даними українського центру національного спротиву, іранських інструкторів завезли на територію тимчасово окупованої Херсонщини та Криму. За даними української сторони, вони безпосередньо контролюють запуск дронів-камікадзе по українських цивільних об'єктах, зокрема по Миколаєву та Одесі. В Ірані офіційно заперечують постачання РФ безпілотників.

++07:30++

Війська РФ обстріляли Миколаїв, є влучення в будинки, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. "Після години ночі Миколаїв масовано обстріляли. Є влучення в п'ятиповерховий житловий будинок. Два верхні поверхи зруйновані вщент, решта - під завалами. На місці працюють рятувальники. Вся інформація про наслідки – вранці", - написав Сєнкевич у Telrgram..

++07:10++

По одній із громад Київської області завдано удару, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. "Є удари по одній із громад області. Попередньо - атака дронів-камікадзе. Рятувальники вже працюють", - написав Кулеба у Telegram у четвер вранці. Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що ударів завдали по критичній інфраструктурі. "Чергові удари дронів-камікадзе по об'єктах критичної інфраструктури. Відповідні служби вже працюють над ліквідацією та документуванням наслідків обстрілів", - написав Тимошенко у Telegram.

++07:00++

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність державам, які проголосували за резолюцію Генасамблеї ООН про територіальну цілісність України. "Дякую всім 143 державам, які підтримали історичну резолюцію ГА ООН "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН". Світ сказав своє слово: російська спроба анексії нікчемна й ніколи не буде визнана вільними націями. Україна поверне всі свої землі!" - написав він у Twitter.