Ракетно-дроновий удар РФ: виникла пожежа, є постраждалі

Українська ППО збила "шахеди", крилаті ракети, аеробалістичний "Кинджал", але не знищила балістичний "Іскандер". Є пошкодження та постраждалі.

Під час комбінованого удару по Україні в ніч на середу, 12 червня, війська РФ випустили 30 засобів повітряного нападу.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, російські війська застосували три типи ракет і ударні безпілотники:

чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС з Саратовської області РФ;

одну балістичну ракету "Іскандер-М" з окупованого Криму;

одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" з Тамбовської області РФ;

24 дрони типу Shahed-131/136 з Єйська та Приморсько-Ахтарська в РФ.

Протиповітряна оборона (ППО) працювала в шістьох областях: Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій. Вдалося збити 29 цілей - все, крім "Іскандера". Про наслідки його влучання не повідомляється.

На Київщині загорівся промисловий об'єкт

На Київщині внаслідок падіння уламків одна людина отримала різану рану ноги. Пошкоджені низка об'єктів у двох районах.

"Зокрема, в одному з районів сталася пожежа на промисловому об'єкті. Наразі до ліквідації пожежі залучені пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, Укрзалізниці. Всього залучено понад 105 осіб та 30 одиниць техніки", - повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.

Також пошкоджена автозаправна станція (АЗС). В іншому районі загорілося складське приміщення. Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано.

На Дніпропетровщині постраждала родина

На Дніпропетровщині через падіння уламків "шахедів" у Синельниківському районі пошкоджені дев'ять приватних будинків, постраждала родина.

"У 13-річного хлопчика - гостра реакція на стрес. У чоловіка 39 років та жінки 40 років - різані рани. Їм надали медичну допомогу, лікуватимуться амбулаторно", - розповів голова ОВА Сергій Лисак.

Влада інших регіонів, у яких працювала ППО, про будь-які наслідки не повідомляла.