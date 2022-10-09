Нічний ракетний обстріл Запоріжжя: відомо про 17 загиблих

Щонайменше 17 людей загинули внаслідок нічної масованої ракетної атаки військ РФ на Запоріжжя у ніч на неділю, 9 жовтня, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. За його даними, ракети влучили в багатоповерхівку та приватний сектор міста. Як повідомив глава ОВА Олександр Старух, росіяни атакували Запоріжжя "майже десятком" ракет.
"За попередніми даними, п'ять приватних будинків зруйновано та близько 40 - постраждало. На цей час відомо про 17 загиблих", - написав Куртєв зранку 9 жовтня. Згодом він уточнив, що внаслідок ударів ушкоджено біля 20 будинків приватного сектору та біля 50 багатоповерхівок.
Водночас Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про "десятки загиблих та постраждалих" у Запоріжжі.
Куртєв зазначив, що комунальники вже починають розбирати завали, втім їхнього ресурсу недостатньо, тому "всі небайдужі запоріжці можуть долучитись" до цього.