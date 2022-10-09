Нічний ракетний обстріл Запоріжжя: відомо про 17 загиблих

Російські ракети влучили в багатоповерхівку та приватний сектор. Попередньо відомо про 17 загиблих цивільних.

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Щонайменше 17 людей загинули внаслідок нічної масованої ракетної атаки військ РФ на Запоріжжя у ніч на неділю, 9 жовтня, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. За його даними, ракети влучили в багатоповерхівку та приватний сектор міста. Як повідомив глава ОВА Олександр Старух, росіяни атакували Запоріжжя "майже десятком" ракет.

"За попередніми даними, п'ять приватних будинків зруйновано та близько 40 - постраждало. На цей час відомо про 17 загиблих", - написав Куртєв зранку 9 жовтня. Згодом він уточнив, що внаслідок ударів ушкоджено біля 20 будинків приватного сектору та біля 50 багатоповерхівок.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про "десятки загиблих та постраждалих" у Запоріжжі.

Куртєв зазначив, що комунальники вже починають розбирати завали, втім їхнього ресурсу недостатньо, тому "всі небайдужі запоріжці можуть долучитись" до цього.

Останнім часом сили РФ майже щоденно атакують місто. Внаслідок атаки на Запоріжжя 6 жовтня загинули, за останніми даними, 18 людей.