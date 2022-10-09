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Наслідки ракетного удару по місту 6 жовтня
Наслідки ракетного удару по місту 6 жовтняФото: Ukrainian Emergency Service/AP/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Нічний ракетний обстріл Запоріжжя: відомо про 17 загиблих

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Російські ракети влучили в багатоповерхівку та приватний сектор. Попередньо відомо про 17 загиблих цивільних.

https://www.dw.com/uk/nicnij-raketnij-obstril-zaporizza-vze-vidomo-pro-17-zagiblih/a-63382437

Щонайменше 17 людей загинули внаслідок нічної масованої ракетної атаки військ РФ на Запоріжжя у ніч на неділю, 9 жовтня, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. За його даними, ракети влучили в багатоповерхівку та приватний сектор міста. Як повідомив глава ОВА Олександр Старух, росіяни атакували Запоріжжя "майже десятком" ракет. 

"За попередніми даними, п'ять приватних будинків зруйновано та  близько 40 - постраждало. На цей час відомо про 17 загиблих", - написав Куртєв зранку 9 жовтня. Згодом він уточнив, що внаслідок ударів ушкоджено біля 20 будинків приватного сектору та біля 50 багатоповерхівок.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про "десятки загиблих та постраждалих" у Запоріжжі.

Куртєв зазначив, що комунальники вже починають розбирати завали, втім їхнього ресурсу недостатньо, тому "всі небайдужі запоріжці можуть долучитись" до цього.

Останнім часом сили РФ майже щоденно атакують місто. Внаслідок атаки на Запоріжжя 6 жовтня загинули, за останніми даними, 18 людей.

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