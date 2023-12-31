Нічні удари РФ: У Харкові 28 поранених, у Боровій - 3 жертви

Внаслідок чергової атаки військ РФ ввечері 30 грудня та вночі 31 грудня на Харківщині загинули троє людей, ще 28 - зазнали поранень, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Так, ввечері 30 грудня війська РФ випустили по Харкову щонайменше шість ракет. Як уточнюють в Національній поліції, удару по середмістю було завдано двома ракетами "Іскандер М", по Індустріальному району - ракетами С-300. Також війська РФ атакували Харків дронами.

"Внаслідок обстрілу постраждали 28 цивільних людей, з них 12 - перебувають у лікарні. Серед пацієнтів двоє дітей 14 і 16 років та іноземний громадянин. Потерпілі у середньому та легкому стані", - написав Синєгубов у Telegram.

За його словами, у Харкові внаслідок ракетних ударів пошкоджень зазнали житлові будинки, будівлі готелів, приміщення закладів охорони здоров'я, зокрема обласна клінічна лікарня, обласна стоматологічна поліклініка, дві міські лікарні, а також транспорт. Внаслідок дронової атаки, яка обійшлася без постраждалих, було пошкоджено відділення банку, "Інститут метрології", житлові будинки, адміністративні будівлі та кафе.

У Боровій на Харківщині загинули троє людей

Крім того, вночі війська РФ обстріляли село Борова Ізюмського району області, повідомив Синєгубов. Внаслідок ударів, за його даними, пошкоджень зазнав приватний будинок, з-під завалів якого дістали тіла жінки та двох чоловіків. Загибель трьох людей підтверджує також Національна поліція України. Водночас Офіс генерального прокурора повідомляє про двох жертв обстрілу Борової - чоловіка та жінки.

"Правоохоронці попередньо встановили, що ворог бив по селищу з РСЗВ (реактивні системи залпового вогню. – Ред.)", - йдеться у повідомленні ОГПУ. За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківщини вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга 438 КК України).

Також артилерійських та мінометних обстрілів військ РФ зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, додав Синєгубов.

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