Нічні атаки РФ: пожежа на енергооб'єкті, руйнування дитсадка

Росія атакувала Хмельниччину "шахедами", Харків і Курахове - зенітними ракетами, а Миколаївщину артилерією. Є пошкодження.

У ніч на четвер, 4 січня, війська РФ атакували Україну двома ударними дронами типу Shahed-136/131. Протиповітряна оборона (ППО) збила обидва в Хмельницькій області, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Місцева влада Хмельниччини не звітувала про можливі наслідки роботи ППО в області.

За даними Повітряних сил, війська РФ також ударили вночі трьома зенітними керованими ракетами по Харківщині та Донеччині.

Як уточнив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, росіяни завдали двох ударів з С-300 по Шевченківському району Харкова. "Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у житловому будинку. Без постраждалих", - написав він у Telegram.

У Донецькій ОВА розповіли, що під ударом опинився центр Курахового. "Росіяни зруйнували дитсадок, школу, профілакторій і кав'ярню. Крім того, пошкоджено численні багатоповерхівки. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає", - йдеться в повідомленні.

Зранку в четвер російська армія завдавала артилерійських ударів по Очакову Миколаївської області, внаслідок чого виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. Наслідки ще уточнюються.

Напередодні ввечері РФ завдала ракетного удару по Снігурівці. "Влучання по території одного з підприємств спричинило пожежу, яку вдалося оперативно ліквідувати. Також пошкоджено приватні будинки. Четверо людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, серед них - неповнолітня дівчинка", - повідомив голова ОВА Віталій Кім.

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