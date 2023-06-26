Нічна російська атака: ППО збила два "Калібри" та 11 дронів

Вночі росіяни вчергове обстрілювали Україну ракетами та безпілотниками. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

У ніч на понеділок, 26 червня, російські війська атакували Україну трьома крилатими ракетами та 11 ударними дронами. Майже всі цілі були збиті силами української протиповітряної оборони (ППО), повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

"Російські окупанти атакували Україну переважно з південного напрямку. Здійснено пуски трьох крилатих ракет "Калібр" із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва Shahed-136/131 із східного узбережжя Азовського моря", - йдеться у повідомленні.

Вдалося знищити два "Калібри" та сім "шахедів". Крім того, українська ППО збила всі чотири безпілотники невстановленого типу, ймовірно - ударні, які летіли з півночі України.

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Як уточнила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, з півдня Росія атакувала Одеську область. "Наслідки цієї нічної атаки ми ще уточнюємо, хоча знаємо, що щонайменше два "Калібри" було знищено на підльоті з моря до прибережної зони", - сказала вона зранку в ефірі національного телемарафону.

Водночас під час збиття дронів вибухова хвиля пошкодила вікна у двох багатоквартирних будинках у прибережній зоні. "Але, на щастя, ніхто не постраждав", - додала Гуменюк.

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