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Російський дрон-камікадзе (ілюстративне фото)Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Нічна атака на Київ: ППО збила всі дрони - КМВА

Роман Губа
25 хв. тому

У ніч на 20 травня війська РФ атакували Київ дронами-камікадзе. Усі виявлені цілі над Києвом збили сили ППО, повідомляє КМВА.

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У ніч на суботу, 20 травня, російські війська знову атакували українську столицю, за попередніми даними, дронами типу "Shahed". Усі вони були збиті силами ППО, повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА). За словами її начальника Сергія Попка, одинадцяту повітряну атаку на Київ за травень відбито. "У травні кияни не чули сирени повітряної тривоги лише 4 дні", - наводяться його слова у Telegram КМВА.

За цією інформацією, внаслідок падіння уламків збитих дронів сталося загоряння житлового будинку в Дніпровському районі Києва, пошкоджені будівлі СТО та припарковані авто в Дарницькому районі, вікна житлового будинку в Печерському районі та автівки і дорожнє покриття у Солом'янському районі столиці. Інформація про наслідки атаки уточнюється. За попередніми даними, ніхто не постраждав. 

Дрони-камікадзе Shahed-136: що відомо і як з ними боротися

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Нічна атака на Київ: ППО збила всі дрони - КМВА

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