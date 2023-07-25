Нічна атака Росії: є влучання на Житомирщині та Черкащині

У повітряному просторі навколо Києва знищені усі запущені Росією дрони. Водночас на Житомирщині є влучання в об'єкт інфраструктури.

Росія у ніч на вівторок, 25 липня, вчергове атакували Україну ударними дронами. На підльоті до української столиці протиповітряна оборона (ППО) виявила та знищила всі дрони, повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

"Це вже шоста атака дронів на столицю за цей місяць. Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва. За інформацією на цю хвилину - в столиці обійшлося без жертв та руйнувань", - наголосив глава КМВА Сергій Попко у Telegram вранці 25 липня.

За попередніми даними, Росія застосувала іранські дрони типу Shahed.

На Житомирщині та Черкащині є влучання

Також атаки ударними безпілотниками зазнала Черкащина. "Маємо три влучання. Два "шахеди" поцілили в поля, ще один - у порожній сільськогосподарський ангар", - написав начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram. Минулось без потерпілих і пожеж, додав він. При цьому Табурець закликав громадян не ігнорувати сповіщення про повітряну небезпеку.

Також було атаковано дронами-камікадзе Житомирщину. "За попередньою інформацією, внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється", - написав голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram.

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На Полтавщині та Сумщині збили БПЛА

Крім того, дрони були зафіксовані на Полтавщині та Сумщині, але ОВА повідомили про їхнє збиття.

У Повітряних силах ЗСУ поки не надавали подробиць щодо цієї нічної атаки росіян. Росія також станом на ранок 25 липня не робила заяв щодо атаки дронів. Водночас в генштабі ЗСУ зазначили, що РФ завдала чергового удару по Україні іранськими ударними безпілотниками типу Shahed. Однак про їхню кількість не повідомляється.

Протягом доби РФ завдала по Україні однин ракетний та 72 авіаційних удари, здійснила понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах, додали в українському генштабі.