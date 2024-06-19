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Нічна атака військ РФ: сили ППО збили 19 "шахедів" з 21-го

Дмитро Шварц
19 червня 2024 р.

У командуванні Повітряних сил повідомили, щл дрони збили в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

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Мобільна вогнева група
Мобільна вогнева група відстежує ударні безпілотники (архівне фото)Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Війська РФ у ніч на середу, 19 червня, запустили для удару по Україні 21 безпілотник типу Shahed-131/136, повідомили у командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

"Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях", - йдеться у повідомленні командування в Telegram.

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На Львівщині поранень зазнав чоловік

Як повідомив львівській міський голова Андрій Садовий повідомив, внаслідок дронової атаки поранень зазнав мешканець села Малехів, яке входить в склад Львівської міської громади. За його словами, чоловіка, який охороняв офісне приміщення, госпіталізували в стані середньої важкості. Також мер Львова повідомив, що внаслідок атаки було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та вибиті вікна у п'яти будівлях у приватному секторі.

Своєю чергою, голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький зазначив, що постраждалому медики надали допомогу на місці, обійшлося без госпіталізації. За його даними, чоловік отримав різані рани.

Усього що під час нічної атаки сили ППО збили усі п'ять "шахедів", які прорвалися на територію регіону, повідомив Козицький.

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