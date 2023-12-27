Нічна атака РФ: є загиблі та поранені, ППО збила 32 дрони

За оновленими даними, внаслідок нічної атаки військ РФ в передмісті Одеси загинули двоє людей, ще троє - зазнали поранень. ППО знешкодила 32 з 46 запущених військами РФ безпілотників.

Російські війська в ніч на середу, 27 грудня, випустили для удару по Україні 46 дронів типу Shahed. Як повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ, безпілотники атакували хвилями у різний час, в період з 19.00 26 грудня по 03.50 27 грудня. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 32 з них.

"До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Знищено 32 ворожі ударні БпЛА противника", - зазначили в командуванні ПС.

ППО працювала у восьми областях

У командуванні додали, що більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали, не спричинивши наслідків. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Як уточнили в Силах оборони півдня, 12 дронів збили на Одещині, три - на Миколаївщині та два - на Вінниччині. "На Одещині ворог зосередився на атаці обласного центру. Сили протиповітряної оборони відпрацювали всі ворожі цілі. Уламки збитих БпЛА впали на одну з незаселених новобудов", - йдеться в повідомленні.

В передмісті Одеси загинули дві людини

Ще один збитий дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси, повідомили у Силах оборони півдня. Спочатку повідомлялося про те, що одна людина загинула, ще троє - зазнали поранень. Втім згодом очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер повідомив, що ще один чоловік, доставлений у важкому стані до лікарні, помер. У лікарні залишається 17-річний підліток, ще двоє поранених лікуються амбулаторно, написав він у Telegram.

Також війська РФ зосереджено завдавали ударів по Херсону. "Там пошкоджено торговельний центр і багатоквартирні будинки. Також влучання відбулось в складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю", - йдеться у повідомлення.

Загалом за добу РФ 161 раз обстріляла Херсонщину, випустивши 853 снаряди з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град", танків, авіації та БпЛА, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, російські війська поцілили у житлові квартали населених пунктів області, обʼєкти інфраструктури, підприємства, торгівельний центр та заклад освіти у Херсонському районі. Також під ударом опинився залізничний вокзал у Херсоні.

Внаслідок атак військ РФ за добу троє людей загинули, 16 - зазнали поранень, повідомив Прокудін.

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