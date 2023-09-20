Нічна атака "шахедами": горить нафтопереробний завод

Вночі Росія вкотре завдала удару по Україні дронами-камікадзе. ППО збила 17 безпілотників з 24. Є кілька влучань в НПЗ на Полтавщині.

Росія вкотре завдала удару дронами-камікадзе типу Shahed по Україні. Проти ночі середи, 20 вересня, війська РФ запустили кілька груп ударних безпілотників - близько 24, за попередніми даними Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Протиповітряна оборона (ППО) знищила 17 "шахедів" за маршрутом їхнього слідування в межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

РФ влучила в НПЗ у Кременчуці

Повітряні сили ЗСУ повідомили про "кілька влучань" у нафтопереробний завод (НПЗ) на Полтавщині.

Як уточнив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін, ідеться про НПЗ у Кременчуці.

На місці сталася пожежа. Робота заводу тимчасово припинена. Постраждалих немає.