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Нічна атака "шахедами": горить нафтопереробний завод

Роман Губа
20 вересня 2023 р.

Вночі Росія вкотре завдала удару по Україні дронами-камікадзе. ППО збила 17 безпілотників з 24. Є кілька влучань в НПЗ на Полтавщині.

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"Шахед" у небі
"Шахед" у небі (архівне фото)Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Росія вкотре завдала удару дронами-камікадзе типу Shahed по Україні. Проти ночі середи, 20 вересня, війська РФ запустили кілька груп ударних безпілотників - близько 24, за попередніми даними Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Протиповітряна оборона (ППО) знищила 17 "шахедів" за маршрутом їхнього слідування в межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

РФ влучила в НПЗ у Кременчуці

Повітряні сили ЗСУ повідомили про "кілька влучань" у нафтопереробний завод (НПЗ) на Полтавщині.

Як уточнив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін, ідеться про НПЗ у Кременчуці.

На місці сталася пожежа. Робота заводу тимчасово припинена. Постраждалих немає.

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