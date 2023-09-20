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Нічна атака "шахедами": горить нафтопереробний завод
20 вересня 2023 р.
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Росія вкотре завдала удару дронами-камікадзе типу Shahed по Україні. Проти ночі середи, 20 вересня, війська РФ запустили кілька груп ударних безпілотників - близько 24, за попередніми даними Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Протиповітряна оборона (ППО) знищила 17 "шахедів" за маршрутом їхнього слідування в межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.
РФ влучила в НПЗ у Кременчуці
Повітряні сили ЗСУ повідомили про "кілька влучань" у нафтопереробний завод (НПЗ) на Полтавщині.
Як уточнив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін, ідеться про НПЗ у Кременчуці.
На місці сталася пожежа. Робота заводу тимчасово припинена. Постраждалих немає.