Нічна атака Росії: у Херсоні та Нікополі є загиблі цивільні

Російські війська вночі вдарили по Херсону - внаслідок поранень, отриманих під час обстрілу, у лікарні помер літній чоловік. Внаслідок удару РФ по багатоповерхівці у Нікополі загинув чоловік, ще двоє поранені.

Російські війська у ніч на вівторок, 28 листопада, двічі вдарили по Херсону, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

За його даними, внаслідок обстрілів пошкоджено школу та приватні будинки. Як повідомив глава обласної військової адміністрації (ОВА) Херсонщини Олександр Прокудін у Telegram, постраждалого 71-річного чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою, пораненням ноги та переломами кісток. Однак зранку він помер у лікарні. "Лікарі з усіх сил намагалися врятувати життя потерпілого, але поранення виявилися надто тяжкими", - розповів глава ОВА.

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Також під вогнем російської армії перебували населенні пункти Дніпропетровщини, Миколаївщини та Харківщини, зазначив Клименко. Водночас на Хмельниччині внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду та автомобіль, додав глава МВС.

Як розповів глава ОВА Харківщини Олег Синєгубов, росіяни минулої доби також обстрілювали населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. За його словами, постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

"Близько 23:30 окупанти завдали удару по смт Ківшарівка Куп'янського району, за попередніми даними, керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання між житловими будинками. Пошкоджено фасади будинків, вікна та прибудинкову територію", - зазначив Синєгубов.

РФ вдарила по багатоповерхівці у Нікополі

На Дніпропетровщині зранку 28 листопада російські війська вдарили по п'ятиповерховому будинку у Нікополі, внаслідок чого загинув 63-річний чоловік, повідомив глава ОВА Сергій Лисак. Також поранень зазнали дві жінки 63 та 65 років. За словами Лисака, під завалами ще можуть бути люди.

Крім того, вночі Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, наслідки атаки ще встановлюють, зазначив Лисак.

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Обстріли Херсона: дітей евакуюють з міста To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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