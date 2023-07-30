Нічна атака Росії по Україні: дрони і бомби невідомого типу

Дніпропетровщину та Херсонщину РФ атакувала безпілотниками, а по Зміїному застосувала бомби невідомого типу.

4 год. тому 4 год. тому

4 год. тому 4 год. тому

У ніч проти неділі, 30 липня, Росія зі східного узбережжя Азовського моря атакувала Дніпропетровщину та Херсонщину чотирма ударними дронами Shahed-136/131. Як повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), всі безпілотники знищені.

За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака, два дрони були збиті над Криворізьким районом. "Уламки впали на територію приватної агрофірми. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджене складське приміщення", - написав він у Telegram. За його інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Херсонська ОВА про будь-які руйнування внаслідок цієї атаки не повідомляла.

Повітряна атака на Зміїний

До повітряної атаки в ніч на 30 липня Росія вдалася і на південному заході України.

За повідомленням оперативного командування "Південь", тактичною авіацією в Чорному морі Росія втретє цього місяця атакувала Зміїний, закинувши в районі острова дві авіабомби невстановленого типу.

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Удар по Сумах: загинула людина

Напередодні ввечері російська ракета влучила по закладу освіти в Сумах. Як повідомили у міністерстві внутрішніх справ, внаслідок удару загинула людина, а п'ятеро цивільних дістали поранення.

За даними Повітряних сил, українська протиповітряна оборона (ППО) знищила 29 липня чотири російські розвідувальні дрони оперативно-тактичного рівня, а авіація Сил оборони України завдала до десяти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російської армії.

В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ тим часом повідомили, що зранку 29 липня нанесли удар по Чонгарському мосту, що з'єднує анексований Крим з окупованою частиною Херсонщини.

РФ каже про спробу атаки дронами Криму

Російське міністерство оборони зранку 30 липня заявило, що зупинило спробу атаки Криму 25 безпілотниками.

Україні там приписують також нічну атаку дронів на Москву, внаслідок якої пошкоджені вежі ділового центру "Москва-Сіті".