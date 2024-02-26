  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

Нічна атака Росії на Україну: на Сумщині двоє загиблих

Анастасія Шепелева
26 лютого 2024 р.

Війська РФ били вночі по Сумщині КАБами, внаслідок чого загинуло подружжя. Також Україну атакували сімома ракетами різних типів та 14 дронами. Влучання зафіксували на Харківщині та Дніпропетровщині.

https://p.dw.com/p/4csRn
"Шахед"
"Шахед"Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Російські військові у ніч на понеділок, 26 лютого, здійснили авіаудар керованими авіаційними бомбами по Юнаківській громаді Сумщини, внаслідок чого загинули двоє людей, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).

"Зафіксовано 4 вибухи. Попередньо, внаслідок авіаудару загинули дві людини - подружжя, яке знаходилось вдома. Зруйновано один приватний житловий будинок, п'ять - пошкоджено", - зазначили в ОВА.

Також, як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, російські війська в ніч на 26 лютого атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", двома ЗКР С-300, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, протирадіолокаційною - Х-31П та 14-ма ударними безпілотниками типу Shahed.

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей", - зазначили в Повітряних силах.

На Харківщині внаслідок удару двома ракетами С-300 у селищі міського типу Пісочин уражено два цивільні ангари з зерном. За даними глави ОВА Олега Синєгубова, пошкоджена техніка підприємства: трактори та грозові автомобілі.

У селі Скрипаї Чугуївського району внаслідок влучання двох дронів РФ по території непрацюючої бази відпочинку пошкоджено три одноповерхові будинки на території бази. Постраждалих немає.

На Дніпропетровщині російські війська з дрону, важкої артилерії та з РСЗВ "Град" цілили по Нікопольщині, повідомив глава ОВА Сергій Лисак. За його словами, пошкоджень зазнало підприємство - побиті будівлі й авто. Люди не постраждали.

Читайте також: РФ за два роки випустила по Україні понад 12 тисяч ракет і дронів

Чим ЗСУ відбивають атаки РФ на сході - "Європа у фокусі"