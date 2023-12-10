Нічна атака Росії на Україну: є загиблі та поранені

Армія Росії обстріляла з артилерії понад 120 населених пунктів у дев'яти областях, а також застосувала ракети та дрон-камікадзе.

Російські військау ніч на неділю, 10 грудня, обстрілювали населені пункти України, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Про двох загиблих у Куп'янську повідомляє у ранковому зведенні голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Унаслідок ворожого удару у місті Куп'янськ загинули дві жінки 67 та 71 років. Ще один 33-річний чоловік зазнав уламкових поранень. Постраждалого госпіталізували. Пошкоджені приватний будинок, паркан, господарчі споруди”, - повідомив він у Telegram.

Синєгубов додав, що внаслідок обстрілу Куп'янського району у селі Великий Бурлук в Куп’янському районі зруйновано гуртожиток освітньої установи, у селі Подоли поранень зазнала 51-річна жінка, пошкоджене приватне домоволодіння.

Внаслідок обстрілу ввечері 9 грудня у Куп’янську пошкоджені щонайменше п’ять приватних будинків, господарчі споруди, проте обійшлося без потерпілих.

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Вночі обстріляні громади Сумщини та Дніпропетровщини

Крім цього, вночі росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомляє ОВА.

"Зафіксовано 14 вибухів. Обстрілу зазнали Краснопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Дружбівська громади", - йдеться у повідомленні Сумської ОВА.

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Під час нічного обстрілу Дніпропетровської області російські військові цілили по Нікополю з важкої артилерії, але, на щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомляє голова Днапропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"Щодо збитої вчора над Криворіжжям ворожої ракети. Її уламки пошкодили приміщення одного з підприємств. Зачепили і дві вантажівки. Люди не постраждали. Зазначу, що наслідки бойової роботи також можуть нести небезпеку, тож, і при вірі в ППО, не можна нехтувати укриттям", - додав він.

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Інформація від генштабу ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні повідомив про те, що впродовж минулої доби російські військові завдали одного ракетного та вісім авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по населених пунктах та позиціях українських військ.

"Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та ударний БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану ракету Х-59, ворожий дрон не досяг своєї цілі", - йдеться у зведенні.

Також поточної доби російські військові окупанти завдали удару по Україні, застосувавши дві зенітні керовані ракети С-300 по населеному пункту Великий Бурлук Харківської області.

Авіаційних ударів зазнали Новомихайлівка та Пречистівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.