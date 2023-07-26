Нічна атака Росії: є влучання на Харківщині

Росія у ніч проти середи, 26 липня, вчергове атакували Україну ударними дронами. Під атаку "шахедами" потрапила, зокрема, Первомайська громада на Харківщині.

"Є влучання по промисловим обʼєктам, внаслідок чого там виникла пожежа. Працюють рятувальники. Інформація про жертви станом на зараз відсутня. Також у небі над містом несе чергування винищувач ЗСУ!" - написав очільник громади Микола Бакшеєв у Telegram.

Також через застосування Росією ударних безпілотників протягом ночі повітряна тривого оголошувалася у Донецькій, Сумській та Запорізькій областях. Втім, у Повітряних силах ЗСУ поки не надавали подробиць щодо цієї нічної атаки росіян. Росія також станом на ранок 26 липня не робила заяв щодо атаки дронів.

Генштаб ЗСУ: Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів висока

Водночас в генштабі ЗСУ зазначили, що протягом минулої доби РФ завдала одного ракетного та 65 авіаційних ударів, здійснила 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. "На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомив у ранковому зведенні 26 липня генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

За даними глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, Херсонщина протягом доби була обстріляна 55 разів, РФ випустила 300 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, ПТРК і БПЛА. За словами Прокудіна, внаслідок обстрілу постраждали житлові квартали населених пунктів, а також територія одного із сільськогосподарських підприємств у Каховському районі. "Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 отримали поранення", - написав він у Telegram.

Генштаб ЗСУ наголошує, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

За добу відбулося 26 боєзіткнень

Тим часом на фронті за добу відбулося 26 бойових зіткнень, наголошують в генштабі ЗСУ. Так, українські воїни відбили атаки росіян на Лиманському напрямку - південніше Діброви Луганської області, Бахмутському - в районах східніше Ступочок та біля Диліївки, Авдіївському - в районі міста Авдіївки, Мар'їнському - в районі міста Мар'їнка.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, зауважили в генштабі.

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​​​​​​За добу українські військові завдали дев'ять авіаційних ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. Також українські захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52, п'ять ударних дронів типу "Шахед-136" та два розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зосередження живої сили росіян, сім артилерійських засобів на вогневій позиції, дві станції радіоелектронної боротьби та два зенітно-ракетних комплекси противника, звітує генштаб.