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Нічна атака РФ: зі 105 "шахедів" збито 78

Євгенія Наконечна
3 жовтня 2024 р.

105 російських дронів атакували Україну вночі. Сили оборони збили 78 з них, ще 23 "локаційно втрачені", один полетів у Білорусь. Наразі відомо про руйнування на Полтавщині.

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Робота ППО у Києві під час російської атаки (фото з архіву)
Робота ППО у Києві під час російської атаки (фото з архіву)Фото: Gleb Garanich/REUTERS

У ніч на четвер, 3 жовтня, Росія випустила по Україні 105 безпілотників типу "Shahed", повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ) в Telegram.

В результаті повітряного бою, вдалось збити 78 безпілотників у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях. Один безпілотник полетів у сторону Білорусі, додають у відомстві. Ще 23 дрони було "локаційно втрачені" на території України внаслідок протидії РЕБ. 

Київська міська військова адміністрація повідомляє, що повітряному просторі навколо та над Києвом збили приблизно півтора десятка ударних безпілотників. Внаслідок російської атаки в Києві зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі міста, ніхто не постраждав.

На Полтавщині унаслідок російського нападу пошкоджено комерційні та господарські споруди в Кременчуцькому й Лубенському районах,  повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін. По області випустили "десятки "шахедів", повітряна тривога тривала понад десять годин, додав він.

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