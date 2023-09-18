Нічна атака РФ: усі ракети збито, є влучання дронами

Проти ночі понеділка, 18 вересня, Росія завдала чергового удару по Україні. У Повітряних силах ЗСУ повідомила про 24 ударних БПЛА, 18 з яких було збито силами ППО та 17 крилатих ракет, які з яких були знищені.

Один з дронів потрапив у будівлю на Миколаївщині, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. За його словами, постраждалих немає.

Також дрони атакували Одеську область. ППО знищили 11 дронів, але також сталося влучення в рекреаційну інфраструктуру міста Вилкове, повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер. Постраждалих, за його даними, немає.



Атака на Херсонщину

Вночі російські війська атакували Херсонську область. За словами голови ОДА Олександра Прокудіна, влучання були у житлові квартали населених пунктів області, фельдшерський пункт у Херсонському районі, а також територію та будівлю підприємства у Херсоні. Дві людини загинули й чотири отримали поранення.



Зокрема, зранку російські війська скинули з безпілотника вибухівку поблизу автостанції у Бериславі, повідомив Прокудін у Telegram.



"Поранені – це троє чоловіків, 75, 56 та 73 роки, а також 67-річна жінка. Усі постраждалі зараз знаходяться у лікарні. Медики надають їм допомогу", - написав очільник ОДА.