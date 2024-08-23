Нічна атака РФ: українська ППО збила майже всі дрони

Війська Росії запускали вночі по Україні 16 дронів та дві ракети. Повідомлень про постраждалих внаслідок атаки наразі немає.

Російські війська у ніч на п'ятницю, 23 серпня, атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та 16-ма ударними БпЛА типу Shahed. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, ракети запустили із Воронезької області, БпЛА - з Єйська та Курська.

"В результаті протиповітряного бою авіацією, підрозділами радіоелектронної боротьби та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 14 "шахедів". Ще два - локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила", - зазначили в Повітряних силах.

Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

На Черкащині, за даними глави ОВА Ігоря Табурця, ракета впала на відкриту територію в межах обласного центру. Унаслідок цього зайнялась деревина, що там зберігалась. Пожежу оперативно ліквідували. Уламками пошкоджено сусідні споруди приватних підприємств, вікна в магазині, кілька автомобілів. Постраждалих немає. Також у Черкаському районі збили дрон. За словами глави ОВА, обійшлося без наслідків.

Також війська РФ з дронів намагалися атакувати Київщину, в регіоні працювала ППО, цілі збили, повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксували, уламки впали поза межами населених пунктів. Ніхто не постраждав.