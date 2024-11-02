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Нічна атака РФ: над Україною за ніч збили 39 з 71 БпЛА

Валерій Сааков
2 листопада 2024 р.

Війська РФ випустили по різних регіонах України за ніч понад 70 ударних дронів. Українським оборонцям вдалося збити 39 з них. Тим часом атака дронів триває.

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Іранський дрон типу Shahed-136
Іранський дрон типу Shahed-136, які Росія масово застосовує проти міст і сіл України Фото: Middle East Images/picture alliance

Російські військові в ніч на суботу, 2 листопада, атакували Україну 71 дроном та керованою ракетою Х-31П. Українським захисникам вдалося збито 39 безпілотників, про що повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ (ПС ЗСУ).

"Станом на 11.00 підтверджено збиття 39 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях. 21 безпілотник локаційно втрачено, 5 БпЛА - повернулись у росію. У повітрі близько 5-ти ударних БпЛА. Бойова робота триває", - повідомили у ПС ЗСУ.

Внаслідок падіння уламків пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині, кажуть у пресслужбі ПС ЗСУ. Нагадаємо, про пошкодження багатоквартирних будинків унаслідок падіння уламків збитих БпЛА повідомляла раніше влада Києва

Атака російських дронів триває

Тим часом влада низки українських регіонів, а також міста Києва, оголосила тривогу на тлі повідомлень про наближення російських безпілотників.

Напередодні Генштаб ЗСУ повідомив, що від початку 2024 року війська РФ випустили для ударів по Україні 6987 дронів. Лише у жовтні вони застосували 2023 ударних безпілотники, повідомили в ГШ ЗСУ. Основні цілі цих ударів - цивільна критична інфраструктура.

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