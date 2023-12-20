Нічна атака РФ: У Харкові влучили в транспортне депо

Росія запустила по Україні 19 дронів, 18 з яких збила ППО. Крім того, війська РФ завдали удару по Харкову двома ракетами С-300. Влучання зафіксували у транспортне депо.

Російські війська в ніч на середу, 20 грудня, завдали ракетного удару по Харкову, де зафіксували щонайменше два влучання, повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, під атакою опинився один з найбільш постраждалих районів Харкова, водночас який саме, він не розповів.

"Нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це суто цивільний обʼєкт", - уточнив зранку Терехов у Telegram-каналі.

Спроба атаки на Київ

Крім того, ввечері 19 грудня Росія вчинила спробу атаки на Київ, по якому запустила з півдня ударні дрони типу Shahed-136/131, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. За його словами, силами і засобами ППО усі дрони збили ще на підльоті до столиці. Згідно з попередніми даними оперативного зведення, у Києві без жертв та руйнувань, уточнив Попко.

ЗСУ збили 18 з 19 дронів

Тим часом Повітряних силах Збройних сил України повідомили про збиття 18 із 19 запущених РФ безпілотників типу Shahed-136/131 з окупованого Криму. За їхніми даними, дрони знешкодили в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей. Про наслідки влучання незбитого БпЛА не повідомляється.

По Харківщині російські війська вдарили двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області, уточнили в Повітряних силах ЗСУ. За їхніми даними, попередньо - без постраждалих.

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