Уночі ППО збила одну з двох російських ракет і 25 "шахедів"

Переважна більшість повітряних цілей була збита на Одещині. Однак внаслідок дронового удару по Одесі одна жінка загинула, ще щонайменше 10 людей - поранені.

Російські війська у ніч на п'ятницю, 15 листопада, випустили для удару по Україні 29 дронів типу Shahed та вдарили по Одеській області двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69. Станом на 08:30 ранку у командуванні Повітряних сил Збройних сил України підтвердили збиття однієї ракети Х-59/69 та 25-ти ударних БпЛА.

"Переважну більшість повітряних цілей збито на Одещині. Також протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях", - йдеться у повідомленні командування ПС ЗСУ.

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Нагадаємо, що внаслідок дронової атаки минулої ночі в Одесі загинула жінка, а також щонайменше 10 людей зазнали поранень. В середмісті Одеси був зруйнований багатоквартирний житловий будинок. Окрім того, внаслідок удару пошкоджень зазнав магістральний трубопровід централізованого опалення, через що комунальники тимчасово зупинили одну з котелень в місті.