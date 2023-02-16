Ракети РФ влучили в низку інфраструктурних об'єктів (онлайн)

Зокрема, зафіксовані влучання російських ракет в об'єкти критичної інфраструктури в Кіровоградській, Полтавській та Львівській областях. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини четверга, 16 лютого.

++12:50++

Росія готує нову масовану атаку до річниці повномасштабного вторгнення в Україну, втім сили оборони готові, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у ефірі національного телемарафону.

"Вони (російські війська. - Ред.) готуються і будуть намагатися саме на 23, 24 лютого зробити ще одну спробу масованої атаки. До цього треба спокійно ставитись, більш того, ми до цього готові", - запевнив Данілов.

Він наголосив, що в Україні вже розуміють, якими бувають подібні атаки, коли на її територію летіли 115-120 ракет. Секретар РНБО закликав українців зберігати максимальний спокій та висловив переконання, що на хід війни це не вплине, а влітку "ми будемо бачити іншу картину на фронті та інших ділянках".

++12:35++

Майже у всіх областях України оголосили відбій повітряної тривоги. Загроза удару з повітря наразі зберігається у Луганській області та в Криму.

++12:10++

На всій території України оголошена повітряна тривога.

++11:35++

Внаслідок нічного удару військ РФ по Україні у селі Зміївка Бериславського району на Херсонщині загинуло подружжя. Про це повідомляється в Telegram-каналі Херсонської ОВА. "На світанку в їхню оселю влучив ворожий снаряд, який обірвав життя двох мирних людей", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, ще одна жінка загинула внаслідок цього удару у Павлограді на Дніпропетровщині.

++11:25++

Нічна атака РФ ракетами та дронами не призвела до необхідності обмежувати споживання електроенергії, повідомляє НЕК "Укренерго". "Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже п’яту добу поспіль і сьогодні наразі теж не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання", - йдеться у повідомленні компанії у Telegram.

Для генерації електроенергії наразі працюють всі види електростанцій в енергосистемі, теплова та гідрогенерація забезпечують покриття пікового споживання у ранкові та вечірні години. Імпорт електроенергії знижується в результаті стабілізації електропостачання в країні, повідомили в "Укренерго".

Водночас в компанії наголосили: через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання для областей на сьогодні не встановлювалися, але при зростанні споживання можливе застосування відключень.

++11:00++

В Україну прибув міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен. Це перший публічний візит до Києва високопосадовця Ізраїлю такого рівня за майже рік повномасштабної війни, розв'язаної РФ в Україні. "Я приїхав, щоб сказати: Ізраїль підтримує Україну та український народ у цей важкий час", - написав Коен у Twitter. Він також зазначив, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, візьме участь у церемонії офіційного відкриття посольства Ізраїлю у Києві на постійній основі, а також відвідає Бабин яр.

Візит глави МЗС Ізраїлю розпочався з поїздки до Бучі, де весною 2022 російські війська вбили понад 450 цивільних. "Неможливо залишатися байдужим перед лицем жахливих видовищ і жахливих історій, які я почув і побачив тут. Ізраїль засуджує будь-яке навмисне заподіяння шкоди невинним", - написав він у Twitter.

++10:05++

Війська РФ під час нічного ракетного удару влучили в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі Кіровоградської області. Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.

"Неспокійна ніч. Пережили чергову ракетну атаку противника. Під ранок - прильоти в об'єкт інфраструктури у Кропивницькому районі", - написав він. Жертв внаслідок удару немає.

Ще дві російські ракети поцілили по об'єкту критичної інфраструктури у Кременчуці на Полтавщині. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає, повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Також під час нічної атаки на Полтавщині була зафіксована група російських БПЛА.

++09:00++

Внаслідок нічного ракетного удару війск РФ у місті Павлоград на Дніпропетровщині загинула 79-річна жінка. За попередніми даними, ще семеро людей зазнали поранень, двох з них госпіталізували у стані середньої тяжкості. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також внаслідок удару було пошкоджене промислове підприємство, зройновано сім приватних будинків, ще 30 - понівечено, написав він у Telegram.

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++08:10++

Вночі 16 лютого війська РФ випустили по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування, знищено було 16 з них. Про це повідомляється на сторінці у Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, війська РФ застосували 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 з двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, вісім крилатих ракет "Калібр" із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.

Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України було знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

"На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет", - йдеться у повідомленні командування.

++07:50++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Протягом доби війська РФ завдали трьох ракетних та 18 авіаційних ударів по території України. Окрім того, зафіксовано 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Стріляли по цивільній інфраструктурі Донеччини та Херсонщини. Є поранені та загиблі серед цивільного населення, повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

"Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, в районах Гряниківки, Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара", - йдеться у повідомленні.

Українська авіація протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження військових та техніки РФ, а також п'яти ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також було знищено російський вертоліт Ка-52. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, шість районів зосередження військових РФ та два склади боєприпасів, повідомили у генштабі.

Окрім того, як зафіксували в генштабі ЗСУ, в Сімферополі місцевий "Центр крові" розпочав масовий збір крові у цивільних громадян і її доставку з інших станцій переливання в Криму. "Також активно проводиться пропаганда в закладах та установах всіх форм власності щодо залучення до забору крові якомога більшої кількості людей через великі втрати та поранення російських окупантів на всіх напрямках бойових дій. Відкриваються додаткові станції переливання крові в Ростовській, Бєлгородській та Воронежській областях (РФ – Ред.)", - йдеться у повідомленні.

++07:20++

16 лютого близько третьої години ночі війська РФ завдали чергового удару по території України. Як повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, під час атаки російська сторона використовувала ракети на дрони, є влучання на півночі, заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

"Росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА", - написав Єрмак у Telegram.

Зокрема, зафіксоване влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Жертв чи постраждалих немає, пожежу, яка сталася внаслідок влучання, загасили, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

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