Нічна атака РФ: "прильоти" в Харкові та на Дніпропетровщині

По Харкову російські війська били вночі ракетами С-300, по Павлограду - ударними безпілотниками. Вранці РФ почала атакувати Україну крилатими ракетами.

У ніч на п'ятницю, 8 грудня, російські війська завдали ударів по території України ракетами та дронами.

Шість зенітних керованих ракет С-300 випустили по Харкову. "Влучання в Холодногірському та Шевченківському районах, - написав голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у Telegram.

Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Відомо про одну постраждалу людину, якій надали допомогу на місці.

У напрямку Дніпропетровщини випустили сім ударних дронів типу Shahed. Протиповітряна оборона (ППО) збила п'ять безпілотників, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що цілили по Павлограду. "Сталися кілька пожеж, які рятувальники приборкали", - написав він.

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Зранку Росія запустила крилаті ракети по Україні

О 6:25 Повітряні сили повідомили про запуск військами РФ крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Декілька груп ракет летіли в напрямку Павлограда.

Лисак згодом зазначив, що в місті і зранку "було гучно". "Вся інформація уточнюється і буде оприлюднена після відбою повітряної тривоги", - зауважив він.

Інші групи ракет продовжили рухатися по Україні і змінювати напрям. Як зазначили в Повітряних силах, була загроза для Миргорода у Полтавській області, ракети пролетіли через Кіровоградську і Черкаську області в напрямку Київщини. Київська міська військова адміністрація сповістила про роботу ППО на околицях міста.

Згодом у Повітряних силах повідомили, про ще одну групу ракет, що летить через Харківщину в напряму Павлограда на Дніпропетровщині.

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