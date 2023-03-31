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"Шахед"Фото: Roman Petushkov/REUTERS
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Нічна атака РФ: ППО збила дев'ять з десяти "Шахедів"

Анастасія Шепелева
41 хв. тому

За даними Командування Повітряних сил, російські війська атакували дронами з Брянської області РФ через Чернігівську і Сумську область та пошкодили об'єкт інфраструктури в Запоріжжі.

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Російські війська в ніч на п'ятницю, 31 березня, атакували Україну десятьма БпЛА "Шахед-136" , дев'ять з яких знищила українська протиповітряна оборона, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Повітряних сил ЗСУ, пуски здійснили з Брянської області РФ через Чернігівську і Сумську область. Також у небі зафіксували до п'яти інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль.

"Ударними дронами-камікадзе російські окупанти атакували з північного напрямку - Брянська область РФ, через Сумську та Чернігівську області", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено об'єкти інфраструктури

Тим часом унаслідок російського удару по Запоріжжю у місті пошкоджено інфраструктурний об'єкт, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Цієї ночі окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт", - написав Куртєв у Telegram. За його словами, постраждалих немає, як і руйнувань житлової інфраструктури.

Також минулої ночі РФ здійснила атаку БПЛА "Шахед" об'єкта критичної інфраструктури в Ізюмському районі на Харківщині, повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його даними, поранення зазнали та були госпіталізовані двоє цивільних.

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Крім того, російські окупаційні сили здійснили дев'ять пусків ракет С-300 по цивільній інфраструктурі міста Харкова. Внаслідок ракетних ударів пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі, зазначив Синєгубов. За його даними, легкі поранення отримали троє людей. 

Водночас Повітряні сили ЗСУ повідомили, що за минулу добу вони завдали шість ударів по районах зосередження російських сил, зазначається у зведенні Генштабу ЗСУ. За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії вразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили РФ, два склади боєприпасів і два склади паливно-мастильних матеріалів.

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Як і чим ППО України збиває ракети і дрони

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