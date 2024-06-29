Нічна атака РФ: ППО збила 10 з 10 дронів

Російські війська у ніч на суботу, 29 червня, атакували Україну 10-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, дрони запустили із району російського Приморсько-Ахтарська.

"В результаті бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України усі 10 "шахедів" збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей", - зазначили в командуванні.

Нагадаємо, напередодні, 28 червня, російські війська вдарили ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі, внаслідок чого одна людина загинула і ще щонайменше 10 отримали поранення.

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