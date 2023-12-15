Нічна атака РФ: ППО України збила всі 14 запущених "шахедів"

У ніч на 15 грудня російські військові вдарили по Україні 14 дронами-камікадзе. Сили оборони збили їх в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей.

У ніч на п'ятницю, 15 грудня, російські військові знову атакували Україну ударними безпілотниками. Про це повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні.

"У ніч на 15 грудня 2023 року противник атакував ударними безпілотниками типу Shahed з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край РФ). Усі 14 ворожих безпілотників було збито мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей”, - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Також Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що станом на ранок п'ятниці, 15 грудня, спостерігається активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході України, є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Читайте також: РФ просунулася у будівництві заводу з виробництва іранських дронів

У свою чергу, голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив у Telegram, що минулої доби російські війська 22 рази обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади, внаслідок чого загинула людина.

"Ураження зафіксовані в Херсоні, Придніпровському, Антонівці, Садовому та Степанівці. Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу один чоловік, на жаль, загинув, ще 3 жінки зазнали поранень різного ступеня тяжкості", - зазначив він.

Читайте також: Як Україна нарощує виробництво дронів

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак додав, що в ніч на п'ятницю російські війська обстріляли Нікопольський район.

"Опівночі тишу перервав артилерійський обстріл. Під прицілом російських загарбників знову був Нікополь. Ворожі снаряди пошкодили одне з підприємств міста", - написав він у Telegram.