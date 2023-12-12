Нічна атака РФ: ППО України збила 9 з 15 випущених "шахедів"

У ніч на вівторок, 12 грудня, Росія знову атакувала Україну бойовими безпілотниками типу “Shahed”. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) у Telegram.

"Усього зафіксовано пуски 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131", дев'ять із яких було знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони. Крім того, увечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід" знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині", - йдеться у повідомленні.

П'ять з випущених російськими військами ударних безпілотників сили протиповітряної оборони збили вночі у небі над південними областями України, з них два - у Одеській області, по одному - у Миколаївській, Дніпропетровській і Кіровоградській. Про це зазначається у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

"На Одещині внаслідок ворожої агресії пошкоджень зазнали адміністративні будівлі та технічні приміщення спортивної установи. люди не постраждали", - додали Сили оборони півдня України.

Нагадаємо, що в ніч 7 грудня російські війська випустили загалом 18 ударних дронів з мису Чауда в окупованому Криму. Силам ППО вдалося збити 15 безпілотників. Голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер повідомив, що ціллю ударів знову була портова інфраструктура в Ізмаїльському районі, на жаль, були влучання. Було пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув.