Нічна атака РФ: ППО України збила 17 з 22 "шахедів"

Війська РФ в ніч на 18 березня атакували Україну дронами та ракетами. Сили ППО збили 17 з 22 випущених росіянами ударних дронів. На Харківщині під ракетним ударом опинилася пожежна частина.

Війська РФ у ніч на понеділок, 18 березня, атакували Україну ракетами та ударними дронами. Як повідомили у командуванні Повітряних силах Збройних сил України (ПС ЗСУ), російські війська запустили 22 ударних дрона типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська.

Водночас війска РФ вдарили п'ятьма зенітними ракетами С-300/С-400 по Харківській області та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині.

"До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби. В результаті бойової роботи збито 17 "шахедів" у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей", - повідомили у Повітряних силах.

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У Кривому Розі уламки "шахеда" впали на п'ятиповерхівку

Пізно увечері неділі, 17 лютого, сили протиповітряної оборони (ППО) збили два "шахеди" у Криворізькому районі Дніпропетровської області, однак у Кривому Розі уламки впали на п'ятиповерхівку, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджений дах. Втім, самі квартири цілі. Ніхто не постраждав. Вибухотехніки вилучили частину ворожого залізяччя. Аби провести роботи безпечно, вивели майже три десятки мешканців. Тепер уламки знищать. Люди ж вже вдома", - зазначив він у Telegram.

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив про те, що під час нічної атаки дронів у Кременчуцькому районі, а також із сусідніх областей було чути звуки вибухів. Постраждалих та руйнувань інфраструктури не зафіксовано, додав він.

Ракетний удар по пожежній частині на Харківщині

Водночас уночі війська РФ завдали ракетного удару по пожежній частині у прикордонному населеному пункті Харківської області, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Внаслідок удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини - вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину. Крім того, пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Під час удару на чергуванні у пожежному депо перебували 11 рятувальників. Один з них - водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу - зазнав травми руки. Медичну допомогу йому надали на місці, повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, що війська РФ у ніч на 17 березня атакували Україну 16 ударними дронами, з яких сили ППО збили 14. Також російські сили вдарили п'ятьма зенітними ракетами С-300 по Харківській та Донецькій областях і двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині.