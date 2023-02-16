Нічна атака РФ: постраждав об'єкт інфраструктури (онлайн)

Зокрема, війська РФ влучили в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Жертв немає, пожежу, яка сталася внаслідок влучання, загасили, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Війна Росії проти України - новини четверга, 16 лютого.

++08:10++

Вночі 16 лютого війська РФ випустили по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування, знищено було 16 з них. Про це повідомляється на сторінці у Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, війська РФ застосували 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 з двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, вісім крилатих ракет "Калібр" із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.

Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України було знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

"На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет", - йдеться у повідомленні командування.

++07:50++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Протягом доби війська РФ завдали трьох ракетних та 18 авіаційних ударів по території України. Окрім того, зафіксовано 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Стріляли по цивільній інфраструктурі Донеччини та Херсонщини. Є поранені та загиблі серед цивільного населення, повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

"Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, в районах Гряниківки, Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара", - йдеться у повідомленні.

Українська авіація протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження військових та техніки РФ, а також п'яти ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також було знищено російський вертоліт Ка-52. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, шість районів зосередження військових РФ та два склади боєприпасів, повідомили у генштабі.

Окрім того, як зафіксували в генштабі ЗСУ, в Сімферополі місцевий "Центр крові" розпочав масовий збір крові у цивільних громадян і її доставку з інших станцій переливання в Криму. "Також активно проводиться пропаганда в закладах та установах всіх форм власності щодо залучення до забору крові якомога більшої кількості людей через великі втрати та поранення російських окупантів на всіх напрямках бойових дій. Відкриваються додаткові станції переливання крові в Ростовській, Бєлгородській та Воронежській областях (РФ – Ред.)", - йдеться у повідомленні.

++07:20++

16 лютого близько третьої години ночі війська РФ завдали чергового удару по території України. Як повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, під час атаки російська сторона використовувала ракети на дрони, є влучання на півночі, заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

"Росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА", - написав Єрмак у Telegram.

Зокрема, зафіксоване влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Жертв чи постраждалих немає, пожежу, яка сталася внаслідок влучання, загасили, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

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