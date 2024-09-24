  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Нічна атака РФ: пошкоджена енергетика на Полтавщині

Анастасія Шепелева
24 вересня 2024 р.

Російські війська атакували вночі північ і центр України балістичним "Іскандером", ще трьома ракетами та 81 дроном.

https://p.dw.com/p/4l08t
Збиття "шахеда" над Києвом 7 вересня 2024
Архівне фото збиття "шахеда"Фото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

У ніч на вівторок, 24 вересня, під час комбінованої російської атаки уламки безпілотників (БпЛА) пошкодили енергетичну інфраструктуру в Полтавській області. Про це вранці повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За його словами, звуки вибухів було чути в Миргородському районі. "Працювала протиповітряна оборона. Уламки ворожого БпЛА пошкодили кілька приватних будинків. На щастя, постраждалих немає", - написав Пронін у Telegram.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок падіння уламків без світла залишилися 20 населених пунктів. Відповідальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Комбінована атака РФ

Загалом армія Росії запустила по Україні вночі 85 засобів повітряного нападу: одну балістичну ракету "Іскандер-М" із Ростовської області РФ, дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 з повітряного простору Брянської області РФ, одну ракету поки невстановленого типу з Курської області РФ і 81 ударний дрон типу Shahed із районів російських Курська та Приморсько-Ахтарська.

Повітряні сили Збройних сил України зазначили, що російські війська цілилися по півночі та центру України. "В результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України", - йдеться в повідомленні.

Відповідно, ракети та два дрони ліквідувати не вдалося. Втім, крім Полтавської області, місцева влада не звітувала про значні наслідки.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Наслідки атаки дронів у Тверській області РФ 18 вересня 2024 року

Українські дрони знищили в РФ великий склад з балістикою - ЗМІ

Українські дрони знищили в РФ великий склад з балістикою - ЗМІ

У межах спільної операції СБУ, ГУР і ССО понад 100 українських безпілотників вдарили по складу в Тверській області РФ, де зберігались зокрема балістичні ракети "Іскандер" і північнокорейські KN23.
Конфлікти18 вересня 2024 р.