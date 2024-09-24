Нічна атака РФ: пошкоджена енергетика на Полтавщині

Російські війська атакували вночі північ і центр України балістичним "Іскандером", ще трьома ракетами та 81 дроном.

У ніч на вівторок, 24 вересня, під час комбінованої російської атаки уламки безпілотників (БпЛА) пошкодили енергетичну інфраструктуру в Полтавській області. Про це вранці повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За його словами, звуки вибухів було чути в Миргородському районі. "Працювала протиповітряна оборона. Уламки ворожого БпЛА пошкодили кілька приватних будинків. На щастя, постраждалих немає", - написав Пронін у Telegram.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок падіння уламків без світла залишилися 20 населених пунктів. Відповідальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Комбінована атака РФ

Загалом армія Росії запустила по Україні вночі 85 засобів повітряного нападу: одну балістичну ракету "Іскандер-М" із Ростовської області РФ, дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 з повітряного простору Брянської області РФ, одну ракету поки невстановленого типу з Курської області РФ і 81 ударний дрон типу Shahed із районів російських Курська та Приморсько-Ахтарська.

Повітряні сили Збройних сил України зазначили, що російські війська цілилися по півночі та центру України. "В результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України", - йдеться в повідомленні.

Відповідно, ракети та два дрони ліквідувати не вдалося. Втім, крім Полтавської області, місцева влада не звітувала про значні наслідки.