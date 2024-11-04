Нічна атака РФ по Україні: збити вдалося 50 БпЛА

Вночі Росія атакувала Україну 80 дронами-камікадзе й однією балістичною ракетою. У ПС ЗСУ відзвітували про збиття 50 БпЛА.

Війська РФ здійснили в ніч на понеділок, 4 листопада, чергову повітряну атаку по різних регіонах України. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, під час ударів російські агресори застосували 80 безпілотників, балістичну ракету "Іскандер-М" та керовані авіабомби (КАБи).

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 50-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях. 27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

До дронової атаки залучалися ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу, які запускали із напрямків Брянськ, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.

Росіяни били балістикою по Дніпропетровщині, обійшлося без постраждалих

У ПС ЗСУ також уточнили, що балістичного удару російські війська завдали по Дніпропетровщині. Пуск проводили з Ростовської області РФ. Про збиття цієї ракети не повідомлялося.

Як уточнив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, уточнив, що ціллю того удару балістикою був Дніпровський район. "Вночі агресор атакував ракетою Дніпровський район. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Понівечена інфраструктура. Ніхто не постраждав", - написав Лисак у Telegram .



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