  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиРосійська Федерація

Нічна атака РФ по Україні: збити вдалося 50 БпЛА

Валерій Сааков
4 листопада 2024 р.

Вночі Росія атакувала Україну 80 дронами-камікадзе й однією балістичною ракетою. У ПС ЗСУ відзвітували про збиття 50 БпЛА.

https://p.dw.com/p/4mYjK
Збиття ударного дрону типу Shahed в небі України
Збиття ударного дрону типу Shahed в небі України (ілюстративне архівне фото)Фото: Gabriel Romero/ZUMA Press/IMAGO

Війська РФ здійснили в ніч на понеділок, 4 листопада, чергову повітряну атаку по різних регіонах України. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, під час ударів російські агресори застосували 80 безпілотників, балістичну ракету "Іскандер-М" та керовані авіабомби (КАБи).

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 50-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях. 27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

До дронової атаки залучалися ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу, які запускали із напрямків Брянськ, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.

Росіяни били балістикою по Дніпропетровщині, обійшлося без постраждалих

У ПС ЗСУ також уточнили, що балістичного удару російські війська завдали по Дніпропетровщині. Пуск проводили з Ростовської області РФ. Про збиття цієї ракети не повідомлялося. 

Як уточнив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, уточнив, що ціллю того удару балістикою був Дніпровський район. "Вночі агресор атакував ракетою Дніпровський район. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Понівечена інфраструктура. Ніхто не постраждав", - написав Лисак у Telegram.


Читайте також: У жовтні Росія випустила по Україні понад дві тисячі дронів - ГШ ЗСУ

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Збиття дрону Shahed над Києвом (архівне фото)

У Києві дрони пошкодили корпус університету Шевченка

У Києві дрони пошкодили корпус університету Шевченка

Під час російської атаки ударних дронів у ніч на 3 жовтня був пошкоджений навчальний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Через це навчання поки відбуватиметься в дистанційному режимі.
Конфлікти3 листопада 2024 р.
Наслідки падіння уламків "шахеда" по багатоповерхівці в Києві

За тиждень РФ випустила по Україні понад 900 бомб, 30 ракет і 500 БпЛА - Зеленський

За тиждень РФ випустила по Україні понад 900 бомб, 30 ракет і 500 БпЛА - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський знову наполягає на важливості посилення західних санкцій проти РФ, щоб позбавити її джерел компонентів для високоточної зброї.
Конфлікти3 листопада 2024 р.
Іранський дрон типу Shahed-136

Нічна атака РФ: у небі над Україною за ніч збили 39 з 71 БпЛА

Нічна атака РФ: у небі над Україною за ніч збили 39 з 71 БпЛА

Війська РФ випустили по різних регіонах України за ніч понад 70 ударних дронів. Українським оборонцям вдалося збити 39 з них. Тим часом атака дронів триває.
Конфлікти2 листопада 2024 р.
Більше публікацій