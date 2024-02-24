Нічна атака РФ: один загиблий та троє постраждалих в Одесі

Війська Росії випустили по Україні у ніч на 24 лютого 12 дронів та п'ять ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони України збили усі безпілотники та дві ракети Х-59. В Одесі загинув чоловік.

Російські війська у ніч на суботу, 24 лютого, атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 12-ма ударними безпілотниками типу Shahed, повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"В результаті бойової роботи знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 "шахедів" у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей", - заявили в командуванні.

У силах оборони півдня уточнили, що по п'ять дронів збили над Кіровоградщиною та Одещиною, а два - над Миколаївщиною. Також над Кіровоградською областю знешкодили дві ракети.

В Одесі загиблий та троє поранених

Внаслідок нічної атаки Росії по Одесі один чоловік загинув, ще троє людей перебувають у важкому стані, повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер. За його даними, постраждала жінка має 70 відсотків опіків тіла та важкий опіковий шок, а її донька, окрім опіку,численні переломи. Ще одна постраждала 72-річна жінка пробула під завалами майже дві години, дістала термічні опіки 40 відсотків тіла та переломи кінцівок. Глава ОВА зазначив, що триває розбір завалів і деблокування тіла загиблого чоловіка.

На Кіровогращині, за даними глави ОВА Андрія Райковича, внаслідок падіння уламків на територію одного з підприємств у Кропивницькому районі є пошкодження адмінбудівлі, зруйновано господарську будівлю. Постраждалих немає. Про наслідки роботи ППО над Миколаївщиною не повідомляється.

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Крім того, за минулу добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, заявив глава ОВА Олег Синєгубов. За його даними, близько 23:00 23 лютого росіяни обстріляли село Вільхуватка Куп'янського району, де було пошкоджено приватне домоволодіння, господарчі будівлі. Ніхто не постраждав. Кількома годинами до того це ж село армія РФ обстріляла керованою авіабомбою.

Також зранку 23 лютого під вогнем РФ було село Синьківка Куп’янського району, де зафіксували влучання по території, додав Синєгубов.

У Дніпрі завершили рятувальну операцію

Зранку 24 лютого у міністерстві внутрішніх справ повідомили про завершення аварійно-рятувальних робіт на місці влучання в багатоповерхівку 23 лютого у Дніпрі. Внаслідок атаки загинули чоловік і жінка. Травм зазнали семеро людей, з яких двох госпіталізовано до лікарні.

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