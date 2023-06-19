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Нічна атака РФ: ППО збила усі ракети і дрони

Аліна Коломієць
3 год. тому

У ніч на 19 червня росіяни атакували ракетами Одещину, а дронами - Дніпропетровщину. Усі ворожі повітряні об’єкти були знищені українською ППО.

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Уламки ракети (ілюстративне фото)
Уламки ракети (ілюстративне фото)Фото: Sergey Bobok/AFP/Getty Images

У ніч на понеділок, 19 червня, російські війська атакували Україну чотирма крилатими ракетами "Калібр" та чотирма ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Усі вони були збиті силами української протиповітряної оборони. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

"Пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі, "шахедів" - зі східного узбережжя Азовського моря. Усі вісім повітряних цілей знищено протиповітряною обороною в зонах відповідальності Повітряне командування "Південь" та Повітряне командування "Схід" Повітряних сил ЗС України", - йдеться у повідомленні. 

Як уточнило Повітряне командування "Південь", ракети летіли на Одещині. Речник голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук також підтвердив нічну атаку на регіон. 

Окрім Одещини, гучно вночі було й на Дніпропетровщині. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram, що над областю було знищено чотири безпілотники. "Захисники з ПвК "Схід" знищили над регіоном 4 безпілотники. Ймовірно, "Шахеди-136" та "Орлан-10", - написав він. 

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