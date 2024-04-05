Нічна атака РФ: на Одещині цілили по енергоінфраструктурі

Російські війська в ніч на п'ятницю, 5 квітня атакували Україну двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400, трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 13-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Як повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, запуск ракет здійснювався з Бєлгородської області РФ, дронів - із мису Чауда в окупованому Криму. Силам протиповітряної оборони вдалося збити всі ударні безпілотники.

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито усі 13 "шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.

Війська РФ цілили у енергоінфраструктуру на Одещині

Як уточнили в Оперативному командуванні "Південь", дрони "заходили" на територію України хвилями - як через тимчасово окуповану лівобережну Херсонщину, так і з акваторії Чорного моря.

Перша хвиля буля спрямована на Запоріжжя і Дніпропетровщину. За даними оперативного командування, повітряний бій тривав понад дві години: на Дніпропетровщині збили два дрони, а в Запорізькій області - сім.

"Ворог знов прокладає маршрути через житлові квартали мирних населених пунктів, внаслідок чого уламки збитих дронів спричинили пошкодження кількох приватних будинків та господарчих споруд у Запорізькому районі. Люди не постраждали", - зазначили в ОК "Південь".

Друга хвиля дронової атаки була спрямована на енергоінфраструктуру Одещини. Під час півгодинної бойової роботи всі чотири БпЛА були збиті, зазначили в оперативному командуванні.

Як уточнив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, в регіоні безпілотники збили над Павлоградським та Нікопольським районами. Очільники Запорізької та Одеської ОВА про наслідки атаки поки не повідомляли.

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