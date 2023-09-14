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Нічна атака РФ: на Херсонщині загинула дитина, 4 поранених

Анастасія Шепелева
14 вересня 2023 р.

Внаслідок артилерійського обстрілу Росії на Херсонщині загинув 6-річний хлопчик, його 13-річного брата госпіталізували у важкому стані. Також Росія атакувала Україну 22 "шахедами", 17 з яких збила ППО.

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Рятувальна операція в Кривому Розі 8 вересня
Рятувальна операція в Кривому Розі 8 вересняФото: Ukrainian Emergency Service/AP/picture alliance

У Білозерській громаді Херсонщини внаслідок нічного обстрілу російської артилерії загинув 6-річний хлопчик, його 13-річного брата госпіталізували у важкому стані, повідомляє зранку четверга, 14 вересня, Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, після півночі російські війська з артилерії обстріляли село Новодмитрівка. "Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території. Внаслідок цього травми несумісні із життям отримав 6-річний хлопчик. У важкому стані до лікарні госпіталізований його брат 13 років", - розповіли прокурори.

Також поранень зазнали троє сусідів, які потрапили під обстріл під час спроби допомогти родині. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди. У прокуратурі розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

РФ запустила по Україні 22 дрони, 17 збила ППО

Також російські війська вночі 14 вересня атакували Україну 22 ударними БпЛА типу Shahed-136/131, повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Дрони запустили з трьох напрямків – мису Чауда в окупованому РФ Криму та російських Єйська та Курська - у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей України. Протиповітряній обороні вдалося знищити 17 запущених безпілотників.

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Внаслідок збиття трьох дронів у Першотравневській громаді Дніпропетровщини пошкоджено шість приватних будинків, ще один частково зруйнований, повідомив глава ОВА Сергій Лисак. Також понівечені вісім господарських споруд, три авто. За словами Лисака, внаслідок атаки зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили. Про наслідки атак в інших областях поки не повідомляється.

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