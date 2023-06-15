Нічна атака РФ: є влучання в промислові об'єкти Кривого Рогу
Росія завдала в ніч на четвер, 15 червня, комбінованої повітряної атаки на кілька регіонів України.
Атака тривала з 00:20 по 04:30. Під час неї російські окупаційні сили випустили чотири крилаті ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555 з Каспійського моря.
"Одну з ракет вдалось знищити, решта - влучили в промислові об'єкти в Дніпропетровській області", - йдеться в повідомленні Командування повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) в Facebook.
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак розповів подробиці удару по регіону. "Ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами. Поцілив по двох промислових підприємствах. Поранення отримав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус. Одну ракету наша ППО збила. Уламки пошкодили авто", - написав він у Telegram.
Голова міської військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що уражені об'єкти "не мали жодного відношення до військових".
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Всі випущені "мопеди" знищені
Крім того, російські війська випустили під час атаки 20 безпілотників-камікадзе іранського виробництва типу Shahed-136/131.
"Усі 20 ударних дронів знищено силами та засобами Повітряних сил у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід". Крім того, знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку", - зазначається в повідомленні.
Як розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук, 13 безпілотників були знищені на Одещині.
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