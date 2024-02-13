Нічна атака РФ: зупинилася ТЕС, у Дніпрі перебої зі світлом

Росіяни випустили по Україні 23 "шахеди", 16 з яких збили. Війська РФ поцілили по ТЕС, яка зупинилася через атаку. Вночі у Дніпрі зникало світло, але на ранок голова ОВА повідомив, що вже "заживили майже всі домівки".

У ніч на вівторок, 13 лютого, російські війська випустили по території України 23 ударних безпілотники типу "Shahed-136/131". Українська протиповітряна оборона знищила 16 з них, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Дрони збивали у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. За словами голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, 10 "шахедів" збили у Дніпровському районі області, але у самому Дніпрі було кілька "влучань".

Пошкоджено ТЕС

Близько опівночі компанія ДТЕК повідомила, що через російську атаку одна з теплових електростанцій припинила виробництво електроенергії. "Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства", - зазначила в компанії, додавши, що за попередньою інформацією люди не постраждали.

У ДТЕК не уточнили, в якому регіоні знаходиться ця ТЕС, однак зауважили, що після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання.

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Дніпро було частково знеструмлено

Ще до опівночі комунальне підприємство "Дніпроводоканал" зазначило, що через відсутність світла зупинено водопостачання до кількох десятків будинків у Дніпрі.

Мер міста Борис Філатов не вказав на точні масштаби і наслідки ударів РФ, заваживши лише, що росіяни "б'ють по цивільній інфраструктурі", а "енергосистема міста і вся інфраструктура тримаються на "волосинці".

На ранок Сергій Лисак зауважив, що у Дніпрі під ударом був енергетичний об'єкт, там виникла пожежа, яку вже загасили. Також росіяни поцілили по інфраструктурному об'єкту. "Там також зайнялося. Вогонь оперативно загасили", - повідомив він.

Голова ОВА додав, що в Дніпрі "заживили майже всі домівки". Також він повідомив, що відновлено енергопостачання в Павлоградському районі Дніпропетровщини після атаки військ РФ напередодні.

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