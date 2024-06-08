Нічна атака: ППО знищила 9 з 13 дронів у чотирьох областях

Сили оборони України вночі збили 9 з 13 запущених РФ БпЛА та керовану авіаційну ракету.

Війська РФ у ніч на суботу, 8 червня, атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області та здійснили пуски 13-ти ударних БпЛА типу Shahed-131/136 з районів Курськ та мису Чауда в окупованому Криму.

За даними Повітряних сил ЗСУ, збити вдалося дев'ять "шахедів" і одну КАР Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

На Дніпропетровщині знешкодили два дрони - у Дніпровському та Синельниківському районах, заявив глава ОВА Сергій Лисак. Місцева влада не повідомляє про наслідки атак.

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