  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

Нічна атака: ППО знищила 9 з 13 дронів у чотирьох областях

Анастасія Шепелева
8 червня 2024 р.

Сили оборони України вночі збили 9 з 13 запущених РФ БпЛА та керовану авіаційну ракету.

https://p.dw.com/p/4goPy
"Шахед"
Російський "Шахед"Фото: Efrem Lukatsky/dpa/AP/picture alliance

Війська РФ у ніч на суботу, 8 червня, атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області та здійснили пуски 13-ти ударних БпЛА типу Shahed-131/136 з районів Курськ та мису Чауда в окупованому Криму.

За даними Повітряних сил ЗСУ, збити вдалося дев'ять "шахедів" і одну КАР Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

На Дніпропетровщині знешкодили два дрони - у Дніпровському та Синельниківському районах, заявив глава ОВА Сергій Лисак. Місцева влада не повідомляє про наслідки атак.

Читайте також: Французький літак Mirage-2000 - примара чи реальне посилення ударних можливостей ЗСУ?

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

Екіпаж завжди у небезпеці: як українські пілоти гелікоптерів готуються до спецмісій (07.12.2023)

Екіпаж завжди у небезпеці: як українські пілоти гелікоптерів готуються до спецмісій (07.12.2023)

Потрібна перевага у повітрі. Поки ЗСУ чекають на винищувачі F-16, українські пілоти на радянських гелікоптерах і літаках компенсують нестачу оснащення майстерністю і тактикою.
Конфлікти7 грудня 2023 р.02:36 хв.
Збиття дрона-камікадзе "шахед"

РФ атакувала 58 дронами і ракетами: горить промисловий об'єкт на Київщині

РФ атакувала 58 дронами і ракетами: горить промисловий об'єкт на Київщині

Російські війська націлили вночі на об'єкти критичної інфраструктури України 5 крилатих ракет і 53 дрони.
Конфлікти7 червня 2024 р.
БПЛА "шахед"

"Шахеди" влучили в промисловий об'єкт на Полтавщині

"Шахеди" влучили в промисловий об'єкт на Полтавщині

Сили оборони України знищили вночі 22 з 27 запущених Росією дронів. У Нікополі пошкоджений інфраструктурний об'єкт і ЛЕП.
Конфлікти5 червня 2024 р.
Більше публікацій