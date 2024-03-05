Нічна атака на Україну: ППО збили 18 дронів над Одесою

Війська РФ запустили по Україні 22 дрони, 18 з яких збили на Одещині. Зафіксовано влучання в рекреаційний об'єкт.

Російські війська в ніч на вівторок, 5 березня, атакували Україну 22 дронами типу Shahed. Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України, БпЛА запустили з Балаклави в окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 18 шахедів" у межах Одеської області", - зазначили в Повітряних силах.

Як уточнили в Силах оборони півдня, дрони маневрували над житловими і промисловими районами Одеси й передмістя, що створювало реальну загрозу мирним мешканцям та ускладнювало роботу протиповітряної оборони. Були зафіксовані влучання.

Так, за даними Сил оборони півдня, в Одеському районі пошкоджено будівлі непрацюючого рекреаційного об'єкту. Сталося займання, але пожежу було оперативно ліквідовано. Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами. Попередньо - постраждалих немає.

Нагадаємо, під час атаки в ніч на 2 березня один з російських дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у 9-поверховий будинок спального району. Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована. У результаті атаки загинуло 12 людей, серед них п'ятеро дітей віком до десяти років.

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