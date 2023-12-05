Нічна атака на Україну: ППО збила 10 з 17 дронів

Війська РФ випустили вночі по Україні 17 "шахедів", українська ППО збила 10 з них. Також російські окупанти запустили шість зенітних керованих ракет С-300.

У ніч на вівторок, 5 грудня, російські війська атакували територію України 17-ма ударними дронами типу Shahed, а також спрямували по цивільних об'єктах Донеччини та Херсонщини шість зенітних керованих ракет С-300.

Як повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України, дрони були запущені з Курської області РФ і з міста Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї РФ.

Протиповітряній обороні (ППО) України вдалося знищити 10 безпілотників у різних регіонах.

Зокрема, два дрони знищили на Миколаївщині, по одному - на Херсонщині та Вінниччині. "Влучань не допущено", - йдеться у повідомленні Сил оборони Півдня.

Обласні військові адміністрації поки що не повідомляли про руйнування або постраждалих внаслідок атаки.

Минулої ночі РФ запустила по Україні 23 дрони і ракету. ППО вдалося знищити ракету та 18 безпілотників. "Шахеди" збивали в дев'ятьох областях.

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