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Нічна атака на Київ: столицю атакували іранськими дронами

Ольга Журавльова
4 год. тому

Близько години в столиці діяв режим повітряної тривоги. За даними КМВА, "всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено".

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Чергова нічна атака на Київ: столицю атакували іранськими дронами
Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Окупаційні сили РФ у ніч на неділю, 2 липня, вчинили першу за останні 12 днів атаку на  Київ  із використанням іранських безпілотників. Про це повідомив у Telegram голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

За його даними, "усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено", інформації про постраждалих або руйнування до моменту публікації матеріалу не надходило.

Очевидці, з якими вдалося поспілкуватися журналістам агентства Reuters, підтвердили, що чули "звуки, що нагадують ті, які чути, коли система ППО збиває цілі". Про застосування ППО повідомили у КМВА та Київській ОВА.

На території Києва та області, а також у низці регіонів у центральній і східній частині країни в ніч на 2 липня на період, що тривав близько години, було оголошено повітряну тривогу.

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У Повітряних силах ЗСУ поки не надавали подробиць щодо цієї нічної атаки росіян на українську столицю. Російська сторона також поки що не робила заяв щодо атаки дронів на Київ.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби РФ завдала всього по Україні одного ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснила близько 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Близько 7:20 за київським часом в столиці та багатьох областях знову була оголошена тривога. Повітряні сили повідомляють про зліт Ту-22м3 з аеродрому "Моздок", що у Північній Осетії.

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