  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Нічна атака дронів: РФ цілилася на Київщину, є пошкодження

Анастасія Шепелева
16 вересня 2024 р.

Основним напрямком удару окупантів вночі була Київщина, повідомили в Повітряних силах. З 56 запущених дронів збили 53, ще три - локаційно втрачені.

https://p.dw.com/p/4keZ4
Збиття "шахеда" над Києвом у вересні 2024
Збиття "шахеда" над КиєвомФото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

Російські війська в ніч на понеділок, 16 вересня, атакували Україну 56 ударними дронами типу Shahed-131/136. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, їх запускали з російських Курська та Єйська.

Основним напрямком удару окупантів була Київщина. Збивали дрони в межах 10 регіонів України. Знищити вдалося 53 БпЛа у Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

"Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені у кількох регіонах, попередньо без постраждалих та наслідків", - додали в ПС ЗСУ.

Як повідомили в Київській ОВА, внаслідок падіння уламків дрону поранень зазнала жінка. Її госпіталізували. Станом на 8.30 ранку в області зафіксовано пошкодження п'яти автомобілів та п'яти приватних будинків, в яких вибило двері, вікна, посікло фасади та дахи. В чотирьох районах сталося загоряння трав’яного настилу та лісової підстилки, пожежі ліквідували, додали в ОВА. Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.

Читайте також: Російські дрони на території країн НАТО. Якою буде відповідь

Полювання на цивільних: як дрони РФ тероризують Берислав

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Залишки російської ракети в полі

Удар РФ по Запорізькій області забрав життя трьох аграріїв

Удар РФ по Запорізькій області забрав життя трьох аграріїв

Під вогнем російських військ опинилася Гуляйпільська громада, троє загиблих - працівники сільськогосподарського підприємства.
Конфлікти14 вересня 2024 р.
Український військовий запускає дрон на Харківщині, червень 2024 року

РФ заявила про збиття 30 українських дронів у восьми областях

РФ заявила про збиття 30 українських дронів у восьми областях

Міноборони РФ заявило про збиття 30 українських дронів - над Брянською, Курською, Смоленською, Орловською, Бєлгородською, Калузькою, Ростовською та Рязанською областями.
Конфлікти15 вересня 2024 р.
Руйнування житлової багатоповерхівки в Харкові після влучання російської керованої авіабомби 30 серпня 2024 року

РФ ударила по багатоповерхівці в Харкові: є загибла, понад 40 поранених

РФ ударила по багатоповерхівці в Харкові: є загибла, понад 40 поранених

Російські війська поцілили авіабомбами в 12-поверхівку в Харкові. Відомо вже про щонайменше одну загиблу та понад 40 поранених, серед яких є діти.
Конфлікти15 вересня 2024 р.