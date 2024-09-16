Нічна атака дронів: РФ цілилася на Київщину, є пошкодження

Основним напрямком удару окупантів вночі була Київщина, повідомили в Повітряних силах. З 56 запущених дронів збили 53, ще три - локаційно втрачені.

Російські війська в ніч на понеділок, 16 вересня, атакували Україну 56 ударними дронами типу Shahed-131/136. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, їх запускали з російських Курська та Єйська.

Основним напрямком удару окупантів була Київщина. Збивали дрони в межах 10 регіонів України. Знищити вдалося 53 БпЛа у Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

"Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені у кількох регіонах, попередньо без постраждалих та наслідків", - додали в ПС ЗСУ.

Як повідомили в Київській ОВА, внаслідок падіння уламків дрону поранень зазнала жінка. Її госпіталізували. Станом на 8.30 ранку в області зафіксовано пошкодження п'яти автомобілів та п'яти приватних будинків, в яких вибило двері, вікна, посікло фасади та дахи. В чотирьох районах сталося загоряння трав’яного настилу та лісової підстилки, пожежі ліквідували, додали в ОВА. Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.

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