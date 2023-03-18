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Дрон у небі над Києвом (архівне фото)Фото: Yasuyoshi Chiba/AFP
КонфліктиУкраїна

Нічна атака дронів: є влучання на Дніпропетровщині

Тетяна Кирилюк
35 хв. тому

У ніч проти суботи, 18 березня, російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Одинадцять з них було збито силами ППО, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

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У ніч проти суботи, 18 березня, Росія здійснила чергову атаку на Україну, за попередніми даними, дронами-камікадзе іранського виробництва типу "Shahed".  Один із запущених військами РФ безпілотників влучив в об'єкт критичної інфраструктури в Новомосковську Дніпропетровської області. Як наслідок, йому завдано серйозні руйнування, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Через влучання дронів на підприємстві сталася пожежа. Рятувальники досі приборкують вогонь. Пошкоджено 6 дачних будинків поруч. Ще 4 - зруйновані вщент. Люди не постраждали", - написав він в суботу вранці у Telegram. 

Низкою українських Telegram-каналів ширилося фото червоного зарева у небі, що виникло, ймовірно, через пожежу після влучання дрона у Новомосковську.

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Львівську область атакували шість дронів-камікадзе

Від нічної атаки дронів постраждала і Львівщина, повідомила місцева влада. Львівську область атакували шість дронів-камікадзе типу Shahed-136, половину з яких було збито, заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький. "Близько першої години ночі нашу область атакували дрони-камікадзе типу Shahed 136. За попередньою інформацією, їх було 6, три збили наші сили ППО", - написав Козицький у Telegram в суботу вранці.

За його словами, три дрони уразили нежитлову будівлю в Яворівському районі. Обійшлося без постраждалих, повідомив він. 

Водночас у Київській міській військовій адміністрації з посиланням на начальника КМВА Сергія Попка повідомили, що всі дрони, які летіли цієї ночі на українську столицю, було знищено. 

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За ніч Повітряні сили знищили 11 дронів

Загалом, цієї ночі, за даними Повітряні сили Збройних Сил України, було знищено 11 з 16-ти "шахедів". Атака здійснювалась з двох напрямків - із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram. 

 

Як військові ЗСУ збивають безпілотники над Києвом

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