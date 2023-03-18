Нічна атака дронів: є влучання на Дніпропетровщині

"Через влучання дронів на підприємстві сталася пожежа. Рятувальники досі приборкують вогонь. Пошкоджено 6 дачних будинків поруч. Ще 4 - зруйновані вщент. Люди не постраждали", - написав він в суботу вранці у Telegram.
Низкою українських Telegram-каналів ширилося фото червоного зарева у небі, що виникло, ймовірно, через пожежу після влучання дрона у Новомосковську.
Львівську область атакували шість дронів-камікадзе
Від нічної атаки дронів постраждала і Львівщина, повідомила місцева влада. Львівську область атакували шість дронів-камікадзе типу Shahed-136, половину з яких було збито, заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький. "Близько першої години ночі нашу область атакували дрони-камікадзе типу Shahed 136. За попередньою інформацією, їх було 6, три збили наші сили ППО", - написав Козицький у Telegram в суботу вранці.
За його словами, три дрони уразили нежитлову будівлю в Яворівському районі. Обійшлося без постраждалих, повідомив він.
Водночас у Київській міській військовій адміністрації з посиланням на начальника КМВА Сергія Попка повідомили, що всі дрони, які летіли цієї ночі на українську столицю, було знищено.
Загалом, цієї ночі, за даними Повітряні сили Збройних Сил України, було знищено 11 з 16-ти "шахедів". Атака здійснювалась з двох напрямків - із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram.