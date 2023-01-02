Нічна атака дронами: над Києвом збили 20 цілей

В ніч на 2 січня російська армія атакувала Київщину безпілотниками. В Києві пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. Новини дня.

4 год. тому 4 год. тому

4 год. тому 4 год. тому

Війна Росії проти України - новини понеділка, 2 січня.

++11:30++

Внаслідок обстрілів Росією території України 1 січня загинула людина в Запорізькій області. Дев'ятеро цивільних дістали поранень: по троє в Запорізькій та Херсонській областях, по одному - на Донеччині, Харківщині та в Києві, повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++11:02++

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило ввечері 1 січня в Telegram про загибель в новорічну ніч 400 і поранення 300 російських військових у Макіївці, які базувалися в будівлі професіонального технічного училища. Водночас у ранковому зведенні генерального штабу така інформація відсутня. Там ідеться, що підтверджене вогневе ураження 31 грудня районів зосередження сил і техніки РФ на окупованій території Запорізької області. "В районах населених пунктів Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ, Токмак втрати противника склали понад 175 поранених військовослужбовців, знищено 12 одиниць озброєння і військової техніки різного типу та склад боєприпасів ворога", - сказано в повідомленні з приміткою, що інформація уточнюється.

Вранці 1 січня генштаб ЗСУ звітував про 760 ліквідованих російських солдатів за попередню добу, сьогодні - про 720. Інформацію щодо втрат у таких зведеннях не деталізують. DW направила генштабу запит з проханням уточнити дані щодо Макіївки.

++10:38++

Вранці російська армія атакувала центр Берислава Херсонської області: обстріляли міський ринок з танка зі сторони окупованої Каховки. Відомо про п'ятьох поранених. Троє людей знаходяться у важкому стані. Їх евакуюватимуть до лікарень Херсона, повідомляє голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

++10:14++

На Херсонщині минулої доби внаслідок російських обстрілів загинула людина, четверо жителів дістали поранень різного ступеню тяжкості.

Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, війська РФ 71 раз обстріляли територію області з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Зокрема, Херсон атакували 30 разів. Снаряди влучили в лінії електропередач, обласну дитячу лікарню, приміщення басейну, приватні та багатоквартирні будинки.

++09:47++

Сьогодні вранці помер один з постраждалих внаслідок російської атаки на столицю 31 грудня. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, 46-ти річний чоловік перебував у реанімації в тяжкому стані.

++09:35++

На Харківщині внаслідок російських обстрілів вчора була поранена 77-річна жінка, повідомив у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. У Куп'янську постраждала інфраструктура.

++09:14++

Внаслідок обстрілів російськими солдатами Донеччини 1 січня в Бахмуті дістав поранень цивільний, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++08:50++

Нічна атака: ППО збила всі 39 ударних дронів

У ніч на 2 січня російські війська завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136, але протиповітряна оборона України знищила всі 39 ударних дронів, повідомляє командування повітряних сил Збройних сил України.

Крім того, були знищені два російські безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та керована авіаційна ракета Х-59.

++08:37++

Внаслідок російської атаки дронами на Київщині пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури та приватні будинки. Постраждалих немає, повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Мер Києва Віталій Кличко пише, що на Київ вночі йшли 40 дронів-камікадзе: 15 з них знищили над сусідніми областями, три - на Київщині, 22 - над столицею.

++08:25++

Дніпропетровщину російська армія атакувала вночі дронами-камікадзе, ракетами та важкою артилерією. Всі чотири повітряні цілі були знищені: крилата ракета та три безпілотники, які мали атакувати енергетичну інфраструктуру.

У Кам'янському районі уламки збитого баражуючого боєприпасу впали на приватне підприємство, внаслідок чого сталася пожежа. Нікопольський район росіяни обстріляли з важкої артилерії: в Нікополь та Марганець прилетіли понад 20 снарядів, унаслідок чого пошкоджена база відпочинку. Всюди минулося без постраждалих, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

++08:08++

Під час нічної атаки дронами протиповітряна оборона знищила сім російських безпілотників іранського виробництва Shahed-136 на Миколаївщині та один - у районі Умані Черкаської області, повідомляє повітряне командування Збройних сил України "Південь".

++07:51++

Київська міська військова адміністрація уточнила, що за час повітряної тривоги над столицею України вночі збили 22 повітряні цілі.

++07:45++

Протягом минулої доби війська РФ завдали 51 авіаційного удару, зокрема застосували 44 безпілотники типу "Шахед-136", всі з яких збили підрозділи Сил оборони України. Також російські солдати здійснили 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема й по дитячій лікарні Херсона. Про це повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні.

Натомість українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії вразили п'ять районів зосередження сил і військової техніки РФ.

Російська армія продовжує зосереджувати зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку, намагається покращити тактичне положення на Куп'янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вона веде оборону раніше зайнятих рубежів, а на Херсонському - здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій українських військ і цивільних об'єктів вздовж лінії зіткнення.

ЗСУ за минулу добу відбили російські атаки в районах двох населених пунктів Луганської області та дев'яти - Донецької.

++07:35++

Вночі над Дніпропетровською та Запорізькою областями знищили шість російських ударних безпілотників іранського виробництва типу Shahed та одну високоточну керовану ракету Х-59МК2, що йшла в напрямку міста Дніпро, повідомляє повітряне командування Збройних сил України "Схід".

"Ще три "шахеди" збито протиповітряною обороною Сухопутних військ у взаємодії з повітряним командуванням "Схід", - додається до повідомлення.

++07:27++

Нічна атака дронами: над Києвом збили 20 цілей

Вночі російська армія атакувала Київщину безпілотниками. "Росіяни запустили декілька хвиль дронів-шахедів. Ціляться в об'єкти критичної інфраструктури", - написав голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За попередньою інформацією міської військової адміністрації, над Києвом збили 20 повітряних цілей. На місці падіння уламків в Деснянському районі є потерпілий: 19-річний хлопець отримав різану рану стопи, наступивши на уламки скла.

В результаті обстрілу в Києві пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. В місті запроваджені аварійні відключення електроенергії. Є знеструмлені об'єкти теплопостачання. Водопостачання здійснюється в штатному режимі, повідомив мер Віталій Кличко.

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